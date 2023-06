Može li meso zaražene svinje završiti na tržištu? Stručnjak otkriva što bi se dogodilo u tom slučaju

Veterinari su stigli i u Privlaku. U selu kraj Vinkovaca, zaraza je potvrđena na gospodarstvu s oko 120 svinja. Svinje su usmrćene i u Gunji, Rajevom Selu.

U Privlaci su držane u naseljenom dijelu mjesta, pa još nije jasno kako su se zarazile. Veterinari do grla zakopčani i kad su u pitanju informacije.



Širenje bolesti pokušava se suzbiti i rigoroznijim mjerama. Prvi put svinje su na dva gospodarstva usmrćene preventivno. Na razini Hrvatske trenutačno se analizira 200 uzoraka. Najviše iz Vukovarsko-srijemske županije koja praktički cijela postaje posebna zona nadzora.

U srijedu je usmrćeno 160 svinja, od jučer ukupno 200. Ugroze za ljudsko zdravlje, poručuje struka, nema. Ministarstvo poljoprivrede navodi da stvari drže pod kontrolom onoliko koliko je to u ovim okolnostima moguće.

"Najozbiljnija bolest"

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić u Čepinskim Martincima je razgovarala s Vladimirom Margetom s Fakulteta afrobiotehničkih znanosti.

"Afrička svinjska kuga je trenutno najozbiljnija bolest kad govorimo o stočarstvu općenito u svijetu. To je vrlo zarazna virusna bolest, njezini simptomi su - povišena temperatura do 41 stupanj, drhtavica, krvarenje na koži i sluznicama, dolazi i do proljeva i opstipacije", rekao je.

"Smrtnost je oko 100 posto. Govorimo o jednoj vrlo ozbiljnoj bolesti s kojom nema šale", dodao je Margeta.

Meso zaražene svinje moglo bi završiti na tržištu?

Na pitanje može li se dogoditi da meso zaražene svinje završi na tržištu, Margeta navodi kako nije nemoguće.

"Iskustva iz susjednih zemalja govore da je bilo i toga pa ne možemo isključiti da se to ne dogodi i kod nas. Apeliram da svi poštuju mjere koje će propisati ili je već propisalo ministarstvo, Uprava za veterinarstvo i da se ponašaju prema uputama koje oni izdaju", dodaje.

Ako bi takvo meso i završilo na tržištu, ljudima se ne može dogoditi ništa jer to nije bolest koja se prenosi na ljude, navodi.

"Međutim, to meso ponovno može doći u kontakt s nekim životinjama i na taj način virus se proširiti. On je vrlo otporan, dugo ostaje u okolišu i može se proširiti zaraza na taj način. Imamo primjere u susjednim državama da se upravo tako virus proširio dalje", upozorio je Margeta.

Još uvijek nije poznat izvor zaraze i jesu li to divlje svinje ili nešto drugo.

