Novi udar na džepove najranjivije skupine građana: "Ja neću moći, mene je pogodilo"

"Sada plaćam 4020, a po novoj cijeni bit će možda 25 eura više", kazao je Marko, jedan od korisnika doma za starije.

"Bar je to moglo pričekati do izbora, to sada što dižu cijene. Sad, dobro, ja imam djecu pa ni nije problem", dodaje Mira u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Katarine Jusić Mezga.

Nisu svi te sreće. Andrija navodi da mu je mirovina mala. "Ja neću moći, ni ova moja koja mi je skrbnik, i to je mene pogodilo", rekao je.

Viša cijena od 1. srpnja čeka 1500 korisnika u domovima Primorsko-goranske županije.

"To je sad povećanje od šest posto. Prevedeno, to je oko maksimalmno 35 eura", kazala je ravnateljica Doma za starije osobe Kantrida Melita Raukar.

Nisu osigurana sredstva za domove

Pročelnica ureda za socijalnu politiku i mlade PGŽ-a Dragica Marač o razlogu za poskupljenje kaže: "Neovisno o porastu troškova života i cijena, razlog je i taj što je Vlada donijela odluku o privremenom dodatku na plaće za zaposlene, koje mi pozdravljamo. Ovo je sada dodatni udar koji je nemalen".

U državnom proračunu, kaže, ta sredstva nisu osigurana za domove kojima su osnivači županije. Ministar Piletić ističe, radi se na novim kriterijima.

"S jedne strane želimo povećati ukupnu masu sredstava za svih 45 domova za starije, a s druge strane izmijeniti postojeće kriterije s obzirom na neujednačen model, odnosno neujednačena sredstva koja županije dobivaju", pojašnjava.

Šibensko-kninska, Zadarska, Varaždinska županija i Grad Zagreb poskupljenje ne planiraju.

U Splitsko-dalmatinskoj cijena je od 1. svibnja porasla do 30 posto. Prijedlog Upravnog vijeća doma Karlovačke županije je skok cijene od 1. kolovoza za 20 posto. U županijskim i državnim domovima diljem Hrvatske je oko 12 tisuća osoba.

