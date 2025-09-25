Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Provjereno donosi

Prava noćna mora! Kupili su automobile, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je zakucala policija

Piše DNEVNIK.hr, 26. rujna 2025. @ 00:46 komentari
Provjereno: automobilska prevara - 5
Provjereno: automobilska prevara - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Ostali su i bez automobila, ali i bez novca - sulude su to priče u kojima su se ljudi našli ni krivi ni dužni. Neki od njih, naime, svoj su automobil kupili kod ovlaštenog prodavatelja i godinama već vode pravnu bitku dok su drugi saznali da je njihov slučaj dio organiziranog kriminala. Što se dogodilo i kako je uopće moglo doći do toga, donosi reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić.
Najčitanije
  1. Smrdljivi martin, ilustracija - 2
    Dobro je znati

    Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
  2. Melania Trump
    odbijenica

    Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince
  3. Velepromet i Ovčara - 5
    ubijeni iz vatrenog oružja

    Na Ovčari kod Vukovara otkrivena nova masovna grobnica
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
PROVJERENO Kupili su automobile, platili porez, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je zakucala policija
Provjereno donosi
Prava noćna mora! Kupili su automobile, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je zakucala policija
Sindikati izračunali iznos dostojanstvene plaće
Magičnih 2000 eura
Realnost je daleko od dostojanstvene plaće, evo kada bi je Hrvati mogli dosegnuti: "Smiješno mi je..."
I ovo alkoholno piće je poskupjelo: "Pri formiranju cijene , nama voće igra 60 do 70 posto cijene"
sada je sezona
I ovo alkoholno piće je poskupjelo: "Pri formiranju cijene, voće nama igra 60 do 70 posto"
SAD od srijede uvodi sankcije: "Platit ćemo visoku cijenu, Srbiju čeka teška zima"
Oglasio se JANAF
Vučić zavapio: "Platit ćemo visoku cijenu, Srbiju čeka teško vrijeme"
Raspoloženi Željko Kerum pokazao kako slavi rođendan
Opušteno izdanje
VIDEO Željko Kerum slavi rođendan, podijelio atmosferu s proslave: "Žalit će mnogi što me više nema"
Kapetanica iz Hrvatske o napadu dronova na Sredozemlju
Probijanje prema Gazi
Kapetanica iz Hrvatske za Dnevnik Nove TV o napadu dronova na Sredozemlju: "Pogođeno je mnogo brodova, bio je niz eksplozija"
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Melania Trump odbila susret sa Olenom Zelenskom
odbijenica
Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince
Dnevnik Nove TV objavio crobarometar za rujan
CROBAROMETAR ZA RUJAN
Ekskluzivno istraživanje: Jedan ministar popularniji od Plenkovića, evo kakav je odnos stranaka
Na Ovčari kod Vukovara otkrivena nova masovna grobnica
ubijeni iz vatrenog oružja
Na Ovčari kod Vukovara otkrivena nova masovna grobnica
Penava: Ostvarili smo pomak Hrvatske udesno što je htjela većina građana
drugi svjetski rat
Više od 1000 žrtava ukopanih i zazidanih u tunelu? "Imamo ozbiljne indicije o pronalasku masovne grobnice"
Kapetanica iz Hrvatske o napadu dronova na Sredozemlju
Probijanje prema Gazi
Kapetanica iz Hrvatske za Dnevnik Nove TV o napadu dronova na Sredozemlju: "Pogođeno je mnogo brodova, bio je niz eksplozija"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Melania Trump odbila susret sa Olenom Zelenskom
odbijenica
Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Penava: Ostvarili smo pomak Hrvatske udesno što je htjela većina građana
drugi svjetski rat
Više od 1000 žrtava ukopanih i zazidanih u tunelu? "Imamo ozbiljne indicije o pronalasku masovne grobnice"
show
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Milijuni suosjećaju s plašljivim psom, njegov potez raznježio cijeli internet
Preslatko!
Milijuni suosjećaju s plašljivim psom, njegov potez raznježio cijeli internet
Bizaran predmet na staklu parkiranog automobila podiže bezbroj pitanja
Zanimljivo
Bizaran predmet na staklu parkiranog automobila podiže bezbroj pitanja
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
sport
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu
kaos!
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu, njegov igrač ga udario?
Detalji kaosa: Đalović je dobio po glavi od igrača, ultrasi kluba su odmah reagirali, a viđen je i automobil?
užas!
Detalji kaosa: Đalović je dobio po glavi od igrača, ultrasi kluba su odmah reagirali, a viđen je i automobil?
Preminuo Davor Komar, najtrofejniji hrvatski paraboćar
Tri desetljeća u kolicima
Preminuo čovjek koji je osvojio povijesno europsko zlato za Hrvatsku
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
MasterChef: Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
POTRAGA SE NASTAVLJA
Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Najjednostavniji kolač s jabukama: Sočni griz jeseni za svako doba dana
Lako
Najjednostavniji kolač s jabukama: Sočni griz jeseni za svako doba dana
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Ide kući pjevajući
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
velika odluka
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
lifestyle
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Ponuda crnih gležnjača u trgovinama za jesen 2025.
MODNI KLASIK
Ravne i na petu: 15 modela gležnjača koje se uvijek isplati dodati u ormar
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
sve
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu
kaos!
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu, njegov igrač ga udario?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene