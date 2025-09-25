Prava noćna mora! Kupili su automobile, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je zakucala policija

Uredno su svoje automobile platili, registrirali, osigurali. Mjesecima, pa i godinama vozili. A onda najednom - šok. Policija im zapljenjuje automobile, ne zbog kazne ili prometne nesreće već zato što njihovi auti zapravo nikada nisu bili njihovi.

"Sve je bilo ful regularno. I dobili smo i račun i PDV plaćen i sve. Na kraju dođe da je automobil koji ja vozim automobil koji Interpol traži da je automobil ukraden i da ga ja više ne mogu voziti!, kazala je Tamara Nikolić, jedna od oštećenica.

Za automobil Stjepana Kuljija, također jednog od oštećenika, ispostavilo se da je u vlasništvu leasing kuće iako ga je on uredno platio i prenio na sebe. On se pita kako je to moguće: "Dvaput sam bio na tehničkom, dvaput su bili u sustavu i provjeravali moj OIB, i od koga sam kupio, i broj šasija od auta, i nitko ništa da bi rekao, posumnjao."

Provjereno: automobilska prevara - 1

Provjereno: automobilska prevara - 2

Provjereno: automobilska prevara - 3

Provjereno: automobilska prevara - 4

Provjereno: automobilska prevara - 5

Tamara već godinama vodi pravnu bitku za povrat novca, Stjepan bi u svoju bitku tek trebao krenuti jer njegov je slučaj dio puno većeg kaznenog djela.

Kako je moguće da ukradeni automobil prođe sve provjere i da ga proda ovlašteni zastupnik? Kako je moguće da leasing automobil završi u rukama drugog vlasnika i da pritom uredno prođe registraciju i tehnički pregled? Dvoje ljudi, dvije priče – ista noćna mora. Ostali su i bez automobila i bez novca. Sada se pitaju hoće li ikada do njih doći.

Ivo Pelivan, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU Zagrebačke ističe da se radi o najjednostavnijem načinu krivotvorenja. Policija je opsežnim kriminalističkim istraživanjem raskrinkala lanac prevara u kojem je oštećeno je 20 fizičkih te četiri pravne osobe ili trgovačka društva.

Hrvatski državljanin (34), glava cijele operacije, uhićen je, ali se trenutačno nalazi u drugoj državi i čeka izručenje. Ukupno je oduzeto 14 vozila, sve redom vozila više i visoke klase. Za četiri vozila još uvijek se traga. Ukupna šteta u ovom slučaju iznosi po procjeni oštećenih oko 970.000 eura. Kaznena prijava predana je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.

Iz policije su kazali da ni Tamarin slučaj nije rijetkost. Razlog je što se naknadno utvrdi da su vozila povezana s kaznenim djelima u drugim državama, koje potom raspisuju međunarodnu potragu. Tvrde i da su joj više puta automobil pokušavali vratiti, ali se ona nije odazivala, no ona upozorava bi joj automobil vratili tek u posjed, ali ne i u vlasništvo, a od toga nema ništa. I tako njezina agonija još uvijek traje, kao i Stjepanova.



Što kažu ostali uključeni i nadležni te još detalja pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Nikoline Cetinić.