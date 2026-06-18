Gorenje i Luka Modrić igraju za svježinu vašeg doma

Gorenje, jedan od najprepoznatljivijih europskih brendova kućanskih uređaja s više od 75 godina tradicije, kontinuirano razvija proizvode koji olakšavaju svakodnevni život i donose više vremena za ono što je zaista važno. Dodatnu inspiraciju ove godine donosi i suradnja s jednim od najvećih nogometnih velikana današnjice – Lukom Modrićem, novim ambasadorom brenda Gorenje, koji svojim vrijednostima izvrsnosti, pouzdanosti i predanosti savršeno utjelovljuje filozofiju brenda.

Istovremeno, Gorenje se ponosno pridružuje globalnoj nogometnoj euforiji kao službeni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva 2026.™, najvećeg sportskog događaja na svijetu koji će milijune navijača okupiti pred televizijskim ekranima i u domovima diljem svijeta.

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Hladnjak koji razmišlja unaprijed

Model Gorenje NRB620C81BX4WFE osmišljen je za moderne obitelji koje žele više prostora, manje brige i dulju svježinu namirnica.

Zahvaljujući naprednoj NoFrost Plus tehnologiji, više nema potrebe za odmrzavanjem zamrzivača, dok se istovremeno održava optimalna razina vlage u hladnjaku kako bi namirnice dulje ostale svježe. Sustav sprječava nakupljanje leda i smanjuje potrošnju energije.

Posebno se ističe Convert FreshZone ladica, koja se jednostavno prilagođava različitim vrstama namirnica – od mesa i ribe do voća i povrća – omogućujući optimalne uvjete pohrane prema trenutnim potrebama korisnika.

Tu je i AdaptTech tehnologija, inteligentni sustav koji prati navike korištenja hladnjaka te automatski prilagođava rad uređaja kako bi održao stabilnu temperaturu i očuvao svježinu hrane čak i kada se vrata često otvaraju.

Velik kapacitet, pregledno unutarnje uređenje i elegantan inox dizajn čine ovaj model idealnim izborom za sve koji žele spoj funkcionalnosti i modernog izgleda u svojoj kuhinji.

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Savršen partner za navijačke trenutke

Bilo da pripremate roštilj za prijatelje, organizirate gledanje utakmica ili jednostavno želite imati dovoljno mjesta za sve ljetne namirnice i pića, Gorenje hladnjak osigurava da je sve uvijek pri ruci i na idealnoj temperaturi.

Jer najbolji nogometni trenuci počinju kod kuće – uz dobru ekipu, omiljeno piće i hladnjak koji može pratiti ritam svakog navijačkog okupljanja.

Posebna promocija: poklon uz kupnju odabranih Gorenje hladnjaka

Za sve kupce koji u razdoblju od 18. svibnja do 3. kolovoza 2026. godine kupe odabrane modele Gorenje hladnjaka, pripremljena je posebna promotivna ponuda. Nakon registracije kupnje putem obrasca na službenoj web stranici Gorenja, kupci na poklon dobivaju: Adidas nogometnu loptu Trionda League ili mikrovalnu pećnicu Gorenje MO17E1S.

Više informacija o promotivnoj ponudi i modelima uključenima u akciju dostupno je na službenoj stranici Gorenje Hrvatska.

PR (Foto: PR)