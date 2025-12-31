Golemi uspjeh hrvatske tvrtke: Postavili su ledeni tobogan na stadionu Real Madrida

Hrvatska tvrtka Arctic ostvarila je još jedan značajan međunarodni iskorak. U suradnji s tamošnjom tvrtkom, postavili su impresivan ledeni tobogan na stadionu Bernabéu, jednom od najslavnijih sportskih objekata na svijetu. Riječ je o dijelu programa Mavidad Bernabéu, prvog Božićnog sela koje se ove godine održava na stadionu Real Madrida.

Posebna tehnologija razvijena u Hrvatskoj

Ledeni tobogan duljine 40 metara i širine 12 metara, službenog naziva „The Hillside of Whispers“ proteže se dijelom preko tribina legendarnog stadiona te se spušta sve do terena, pružajući posjetiteljima jedinstven doživljaj kakav dosad nije viđen. Posebnu atrakciju čini rukohvat s digitalno upravljivom LED RGB rasvjetom, u potpunosti razvijen i proizveden u Hrvatskoj, koji oduševljava dinamičnim svjetlosnim efektima i animacijama koje se prilagođavaju ambijentu Božićnog sela.

„Ovo je za Arctic iznimno velik uspjeh. Imati stadion Real Madrida u našem portfelju projekata nešto je na što smo izuzetno ponosni“, izjavio je Leo Ventin, voditelj operacija u tvrtki Arctic. „Posljednjih godina snažno se okrećemo stranim tržištima, a ovakvi projekti potvrđuju kvalitetu naših proizvoda i rješenja. Vjerujemo da će ovaj projekt dodatno pridonijeti prepoznatljivosti ne samo Arctica, već i hrvatskih proizvoda općenito, posebno u segmentu sportskih i zabavnih aktivnosti.“

Cjelokupni je projekt postavljanja ledenog tobogana realiziran u suradnji lokalnim partnerom, s kojim je Arctic radio na razvoju i implementaciji projektnog rješenja za ovaj božićni prvijenac na stadionu Real Madrida.

Program na stadionu traje do Silvestrovog

Program MAVIDAD Bernabéu održava se od 23. do 31. prosinca 2025. godine i po prvi se put ikad organizira na stadionu Santiago Bernabéu, pretvarajući jedan od najslavnijih sportskih stadiona na svijetu u veliko božićno selo i tematski zimski park.

Riječ je o jedinstvenom konceptu koji spaja blagdansku atmosferu, zabavne sadržaje, led, svjetlo i obiteljsku zabavu, a posjetiteljima nudi niz doživljaja raspoređenih unutar posebno osmišljenih zona na stadionu i oko njega. U sklopu MAVIDAD Bernabéua predstavljene su brojne atrakcije, uključujući klizališta, tematske vožnje, radionice, parade i interaktivne sadržaje, a među njima se ističe i “The Hillside of Whispers”, ledeni tobogan s hrvatskim potpisom.

O ARCTICU I arctic.hr

ARCTIC d.o.o. iz Rijeke vodeća je hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj, proizvodnju i najam opreme za mobilne i stalne klizališne sustave te druge rekreativne i event površine. U portfelju tvrtke nalaze se rashladni i ogradni sustavi, ledene plohe i tobogani, klizaljke, modularne drvene kućice, rolly parkovi te LED RGB integrirana rješenja. Od osnutka 2003. godine, ARCTIC kontinuirano razvija inovativne proizvode i projekte u Hrvatskoj i inozemstvu, s naglaskom na visoku kvalitetu, tehničku izvrsnost i prilagodljivost potrebama klijenata.


