Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu

U stanu u gradskoj četvrti Grabrik u Karlovcu policajci su pronašli tijelo 33-godišnjakinje, objavila je PU karlovačka.

Mrtvu ženu policija je pronašla u ponedjeljak navečer nakon što je zaprimila dojavu.

Kako doznajemo, smrt nije nastupila u ponedjeljak, odnosno žena je duže vrijeme mrtva. Više detalja bit će poznato nakon obdukcije.

"Na mjestu događaja proveden je očevid te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti nastanka ovog događaja", priopćili su iz policije.