King Cross otvorio brojne nove trgovine i dodatno obogatio ponudu za božićni shopping

King Cross Zagreb ulazi u novu, uzbudljivu fazu svoje velike transformacije i najavljuje otvorenje sve više novih trgovina u novootvorenom moderniziranom dijelu centra. Ovo je nastavak uspješne rekonstrukcije koja King Cross pretvara u najmoderniju shopping destinaciju u Hrvatskoj.

KING CROSS uz nove trgovine CCC, Douglas, Liupka, Mass, s.Oliver, Tom Tailor te moderniziranu ljekarnu Farmacia i bajkovito ozračje obogaćeno jedinstvenim božićnim ukrasima, idilična je blagdanska destinacija za božićni shopping uz beskrajnu inspiraciju za poklone.

Kao dio modernizacije, nedavno je predstavljen i novo redizajnirani Interspar – s najmodernijim Interspar konceptom u Hrvatskoj. Trgovina donosi suvremeni dizajn uređen prema najvišim standardima, novu razinu kvalitete i održivosti - savršeno za ugodnu blagdansku kupovinu.

Početkom godine, otvoren je prvi modernizirani dio centra u kojem su smještene omiljene trgovine kao što su Müller i Sinsay, kao i najveća i najmodernija trgovina Decathlon u Hrvatskoj, te trgovine Sport Vision, R-GOL, Magic Baby i Polleo Sport - što dodatno potvrđuje snažan razvojni zamah shopping centra.

Nakon rekonstrukcije, KING CROSS će postati ne samo izvrsna destinacija za shopping, već i odlično mjesto za druženje, zabavu i bezbrižno provođenje vremena za sve uzraste. Brojni atraktivni sadržaji za sve generacije oduševit će posjetitelje. Tri različite zone za igru i zabavu za djecu kao i jedinstvena gastro zona s brojnim ugostiteljskim objektima učinit će KING CROSS poželjnom i jedinstvenom destinacijom za shopping i zabavu.

Uz besplatan parking i jednostavan pristup centru, kupci mogu bezbrižno kupovati svoje dnevne, tjedne i posebne blagdanske artikle. Tijekom obnove, KING CROSS će raditi po redovnom radnom vremenu, a sve trgovine u centru bit će otvorene i nadolazeće nedjelje.

KING CROSS Zagreb

KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Centar trenutno nudi brojne trgovine i usluge te ima 1600 parkirnih mjesta. Otprilike 35 000 četvornih metara prostora za najam zauzimaju vodeći zakupci kao što su INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon, Müller i Sinsay. Trgovački centar otvoren je tijekom cijelog razdoblja rekonstrukcije i radi prema redovnom radnom vremenu.

SES Spar europski trgovački centri

SES posluje kao investitor i operater trgovačkih centara u šest srednjoeuropskih zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj. Tvrtka trenutno upravlja s 31 lokacijom u srednjoj, južnoj i istočnoj Europi, ukupne površine veće od 850.000 četvornih metara. SES je tržišni lider u Austriji i Sloveniji za velike trgovačke centre. S više od 100 milijuna posjetitelja godišnje, maloprodajni partneri u SES trgovačkim centrima ostvarili su prihod od prodaje u ukupnom iznosu od 3,13 milijardi eura u 2022. godini. SES također uspješno nudi svoju stručnost u područjima razvoja projekata, upravljanja izgradnjom, najma maloprodajnih prostora, kao i upravljanja centrima i objektima vanjskim vlasnicima trgovačkih centara. SES centri već su dobili nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za arhitekturu i dizajn, održivost, koncepte protoka prometa i inovativni marketing. SES je dio SPAR Austria Grupe.

Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.

