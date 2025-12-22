Muškarcu nudio novac da napadne čovjeka i zapali mu automobil, a onda se uključio i član obitelji

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom zbog sumnje da je poticao na kazneno djelo teške tjelesne ozljede i paljenje automobila te nad 47-godišnjakom koji je prijetio svjedoku.

Sumnja se da je osumnjičeni 22-godišnjak 11. prosinca 2025. u popodnevnim satima u ugostiteljskom objektu na području Oborova Bistranskog ponudio novac 34-godišnjaku da teško ozlijedi 28-godišnjaka s kojim se ranije posvađao. U svojoj namjeri 22-godišnjak nije posustao, već je istog dana, nekoliko sati kasnije, tijekom njihova susreta na području Gornje Bistre, ponovno 34-godišnjaka poticao da teško ozlijedi 28-godišnjaka obećavajući mu novčanu nagradu ako to učini. Tražio ga je i da tijekom noći zapali automobil 28-godišnjaka.

No, 34-godišnjak je o svemu odlučio obavijestiti policiju, koja je pokrenula istragu.



Ubrzo se u slučaju dogodio novi zaplet. U sve se uključio 47-godišnji član obitelji osumnjičenog 22-godišnjeg mladića.

Kada je policija uhitila mladića, 47-godišnjak je 18. prosinca u večernjim satima putem aplikacije za razmjenu poruka i glasovnih poziva nekoliko puta nazvao 34-godišnjaka i prijetio mu tražeći da promijeni iskaz te da lažno svjedoči u korist osumnjičenog 22-godišnjaka. Time je počinio kazneno djelo sprječavanja dokazivanja.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.