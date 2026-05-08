Pijan se posvađao s ljudima u parku: Digao se muškarac i brutalno ga pretukao, ostao je ležati na tlu

Sukob u parku završio je teškim ozljedama za pijanog 58-godišnjaka.

Kako javlja zagrebačka policija, 58-godišnjak pod utjecajem alkohola je 2. svibnja u parku u Ulici Aleja lipa sjedio na klupi te se verbalno sukobio s 37-godišnjakom i više osoba s kojima je mlađi muškarac bio u društvu.

Svađa je eskalirala te je 37-godišnjak prišao alkoholiziranom čovjeku i napao ga te više puta udario šakom u glavu. Zbog toga je oštećeni izgubio ravnotežu, pao na tlo, udario glavom u zid, gdje ga je osumnjičeni ponovno napao i udario još nekoliko puta nogom u tijelo. Stariji muškarac ostao je nepomično ležati na tlu.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila identitet osumnjičenog te ga uhitila na području Dubrave.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je muškarac u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu. Tereti ga se za počinjenje kaznenog djela osobito teške tjelesne ozljede.

Inače, muškarca je u životno ugroženom stanju ispred zgrade pronašao prolaznik te pozvao hitnu pomoć, a iz KBC Dubrava javili su policiji da je u nedjelju, 3. svibnja oko 00:55 u bolnicu zaprimljena osoba s teškim tjelesnim ozljedama.