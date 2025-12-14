Nakon požara u kući vatrogasci pronašli izgorjelo tijelo muške osobe

Požar je izbio u subotu oko 22:38 sati u kući u Ulici Augusta Šenoe u Dubrovniku. Prvi su na dojavu reagirali policajci iz Postaje prometne policije Dubrovnik, a ubrzo su na teren stigli i vatrogasci s tri vozila.

Požar je lokaliziran oko 23 sata, a potpuno ugašen oko 1 sat ujutro. Tijekom intervencije, vatrogasci su u prizemlju kuće pronašli izgorjelo tijelo muškarca, čiji identitet zasad nije poznat.

Policija je odmah obavila očevid, a po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se provesti obdukcija kako bi se utvrdio identitet stradale osobe i točan uzrok smrti.

Očevid su u jutarnjim satima nastavili policijski službenici u suradnji s protupožarnim inspektorom, a prema prvim nalazima, uzrok požara bio je tehničke prirode.

Policija će o svim okolnostima i utvrđenim činjenicama dostaviti izvješće nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.