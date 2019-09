Policija je u nedjelju popodne prilikom kontrole prometa zaustavila automobil kod Požege.

U nedjelju oko 16 sati između mjesta Laze Prnjavor i Komušina policajci su prilikom kontrole prometa zatekli 30-godišnjaka koji je sjedio za volanom s 2,06 promila alkohola. Osim toga, vozio je bez vozačke neregistriran i neosiguran automobil marke Ford.

Predviđena kazna za vožnju bez vozačke je od 10.000 do 20.000 kuna ili zatvor u trajanju do 60 dana, a ista kazna predviđena je i za izmjerenu razinu alkohola u krvi, i dodatnih šest negativnih bodova. Za upravljanje neregistriranim automobilom kazna je 2000 kuna, a za neosigurano vozilo dodatnih 5000 kuna. Ukupna kazna mogla bi iznositi do 47.000 kuna.

30-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije, a protiv njega slijedi prekršajni nalog.