Na otoku kod Hvara došlo je do tučnjave u kojoj su dvije osobe ozlijeđene. Napadnuti su turisti, a policija, kako doznajemo provodi kriminalističko istraživanje. Svi sudionici tučnjave su poznati.

"24. kolovoza u 3:40, policija je zaprimila dojavu o remećenju javnog reda i mira na otoku Marinkovac kod Hvara. Sudjelovalo je pet osoba čiji su identiteti poznati. Radi se o tri hrvatska državljana i dva državljana Austrije", kazala je za DNEVNIK.hr Ana Čepić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Dodaje da su Austrijanci zatražili liječničku pomoć i utvrđene su im lakše tjelesne ozljede. Iz policije doznajemo da se provodi kriminalističko istraživanje koje bi vrlo brzo moglo obiti i završeno, a nakon toga će biti poznati svi detalji ovog događaja.

Do tučnjave je došlo u poznatom noćnom klubu Carpe Diem Beach u uvali Stipanska na otočiću Marinkovac, jednom od Paklenskih otoka. Grupu od petero turista napali su zaštitati noćnog kluba, piše Index.

Austrijski državljanin F.U. (34) ovog petka nalazio se u društvu prijateljice iz Hrvatske koja studira u Beču, prijatelja P.S. (31) te njegovih dviju sestara blizanki (26). Na ulazu u noćni klub su pitali kad mogu besplatno ući, jer im je rečeno da se poslije nekog sata može besplatno ući i djevojka koja je radila na vratima im je rekla da se vrate za pola sata. Odlučili su pričekati, okupati se i vratiti pred klub.

Kada su oko 3:30 došli ispred kluba, pitali su mogu li sada ući besplatno, no na vratima su ovog puta bile muške osobe koje su im rekle da je ulaz 150 kuna za njih petoro. Oni su na engleskom jeziku rekli kako to nije u redu jer im je prethodno rečeno da će nakon 3:30 ulaz biti slobodan, no krenuli su vaditi novac, ali je zaštitar na to rekao: "Sada je ulaz 200 kuna".

"Bilo ih je petorica ili šestorica"

Na to su odlučili da neće ući u klub, krenuli su prema izlazu, a P.S. im je na odlasku dobacio na engleskom jeziku da su korumpirani. Potom je jedan od napadača krenuo za njima i prvo napao P.S.-a. Udario ga je u lice, a potom su mu se pridružili i drugi zaštitari koji su ga okružili i počeli tući. Bilo ih je petorica ili šestorica, nisu sigurni ni P.S. ni F.U. s kojima smo razgovarali. "Tri puta su me bacili na pod, jedan mi je stavio ruke oko vrata", kazao je.

"Moje sestre su vikale, bio sam u šoku, nisam znao što da radim, sagnuo sam se da se zaštitim i pokušao sam se braniti, tri puta su me bacili na pod, jedan mi je stavio ruke oko vrata", rekao je P.S. koji ima modrice po cijelom licu. Njegov prijatelj F.U. i djevojke su molili da ga puste pa su djevojke odgurnuli, a F. U.-a također su napali i bacili na pod. "Vikao sam: 'Molim vas pustite ga' pa su i mene napali. Bacili su me na pod i udarali dok sam bio na podu", rekao je F.U.

Sve se odvilo brzo, kažu, cijeli napad trajao je kratko, nešto manje od pet minuta. Nakon što je sve završilo potrčali su prema brodiću za Hvar, u kojem se nalazilo nekih dvadesetak ljudi, a jedan od napadača je krenuo za njima. Uspio je i on nakon njih ući na brod, ali su ga ostali turisti zaustavili te su mu vikali: "Izlazi iz broda". Mladi Austrijanci tako su uspjeli ipak stići do Hvara, gdje ih je po dolasku dočekala policija te su odvedeni u policijsku postaju, a potom u ambulantu gdje im je rečeno da moraju u Split na snimanje.

"20 godina ljetujem na Hvaru i nikad nisam imao sličnih iskustava. Ne znam hoćemo li ostati tu, ovisi što će biti dalje i kako će policija postupiti", rekao je F.U. dodavši kako su u nedjelju ponovo bili u policiji, no rečeno im je tek da će u ponedjeljak biti odvedeni pred suca kako bi mogli podnijeti prijavu. P.S., koji živi u Grazu i bavi se glazbom i filmom, tvrdi kako je bio u potpunom šoku te da ih je napalo najmanje šest osoba. "Izgledali su kao da nas žele ubiti", kazao je P.S. Napominje i da nije siguran je li napad izazvan homofobijom, jer je jedan od njih nosio ružičasti kaubojski šešir za zabave, ali smatra i da je moguće da je to razlog.