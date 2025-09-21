Obavijesti Foto Video Pretražite
Jedna vrsta droge sve je popularnija među mladima, miješaju je s lijekom za svinje i ovce

21. rujna 2025.
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Korisnici nikada ne mogu znati koliku dozu zapravo unose, što povećava rizik od nepredvidivih i po život opasnih posljedica.
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
