Stravičan niz! Poginula tri motociklista, nova nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali

U slijetanju motocikla s nadvožnjaka u ponedjeljak popodne kod Osijeka smrtno je stradao 31-godišnji vozač motocikla, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.

Prometna nesreća dogodila se oko 17:20 sati, na državnoj cesti D-34, kada je, iz dosad neutvrđenih razloga, motocikl, kojim je upravljao 31-godišnjak, sletio s nadvožnjaka Petrijevci, kod Osijeka.

Od zadobivenih ozljeda 31-godišnji motociklist je umro na mjestu nesreće, a sve okolnosti i uzroci nesreće utvrdit će se po završetku očevida, koji je u tijeku, navode u policiji.

Mladić poginuo pri padu s motocikla kod Požege

Pri slijetanju motocikla u mjestu Eminovci u blizini Požege smrtno je stradao vozač u dobi od 21 godine, izvijestila je u utorak požeško-slavonska policija.

Policija je priopćila da je nesreća prijavljena u 19,21 sati u Vukovarskoj ulici u mjestu Eminovc.

Slijedi očevid i utvrđivanje svih okolnosti nesreće, kažu u policiji.

Motociklist poginuo u prometnoj nesreći kod Slanog

U sudaru osobnog vozila i motocikla, koji se u utorak oko 18,50 dogodio na Jadranskoj magistrali kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju, smrtno je stradao motociklist.

Prema informacijama policije osobno vozilo bilo je stranih registarskih oznaka, a motocikl dubrovačkih registarskih oznaka.

Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.