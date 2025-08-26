Obavijesti Foto Video Pretražite
crni dan na cestama

Stravičan niz! Poginula tri motociklista, nova nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali

Piše Hina, 26. kolovoza 2025. @ 20:55 komentari
Stradao motorist, ilustracija
Stradao motorist, ilustracija Foto: Getty Images
Na hrvatskim cestama večeras su poginula tri motociklista
