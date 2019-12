U Zagrebu je dovršena istraga nad 54-godišnjakinjom i 57-godišnjakinjom. Policija ih sumnjiči da su otele i zatočile 45-godišnjakinju.

54-godišnjakinja i 57-godišnjakinja od kolovoza 2015. do prosinca 2019. godine zloupotrijebile su težak položaj 45-godišnjakinje te ju zaposlile u svojoj tvrtki u okolici Zaprešića. Nakon što bi joj isplatile plaću, 54-godišnjakinja je s oštećenom odlazila u banke na području Zagreba i Zaprešića i zahtijevala od nje da s računa podigne plaću i preda joj novac.

Oštećenoj 45-godišnjakinji ostavljala bi minimalan iznos koji nije bio dovoljan ni za osnovne životne potrebe.

Od 45-godišnjakinje su zahtijevale da nakon radnog dana obavlja kućanske poslove u njihovoj kući na području Črnomerca. Tjerale su ju da, osim radnog tjedna, radi vikendima i blagdanima od jutra do kasnih večernjih sati bez korištenja godišnjeg odmora i slobodnih dana.

2017. godine poznanik oštećene od 57-godišnjakinje je posudio novac. Nakon toga 45-godišnjakinja je bila primorana taj dug otplatiti svojim radom iako nije bila odgovorna za njega. Svaki dan bila je prisiljena ostati na poslu do 23 sata, ponekad i duže. Tijekom dana dobivala je minimalne količine hrane.

54-godišnjakinja i 57-godišnjakinja oštećenu su u prosincu 2018. godine zatvorile u ured tvrtke i prisilile da nazove poznanika te od njega i članova njegove obitelji traži da vrate novac koji je posudio. 57-godišnjakinja joj je oduzela mobitel i zabranila kontaktiranje s obitelji. Blokirale su joj mogućnost uspostave poziva s članovima obitelji.

Uzela joj medicinsku dokumentaciju

Tijekom adaptacije kuće 45-godišnjakinje, koja je počela bez njezine suglasnosti, 57-godišnjakinja je uzela njezinu liječničku dokumentaciju. Tijekom srpnja ove godine, kad se 45-godišnjakinja ozlijedila, zabranila joj je da u bolnici kaže kako se radi o povredi na radu. Nakon izlaska iz bolnice, iako joj je bilo preporučeno strogo mirovanje, 45-godišnjakinja je bila natjerana na rad već treći dan.

U četvrtak je došlo do svađe između 45-godišnjakinje i 57-godišnjakinje. 57-godišnjakinja ju je i fizički napala. "Nakon svega proživljenog, oštećena je tada odlučila zatražiti pomoć policije, koja je prikupila saznanja, opravdala sumnju i provela te dovršila kriminalističko istraživanje, a u konačnici zaustavila višegodišnje iskorištavanje žrtve. Također, policija je inicirala pružanje pomoći i zaštite žrtvi ovih kaznenih djela, odnosno upoznala ju i uputila na organizacije civilnog društva koje su se po pozivu aktivno uključile", priopćeno je iz PU zagrebačke.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene su pritvorene uz kaznenu prijavu.

Zagrebačka policije savjetuje - prijavite trgovanje ljudima

Trgovanje ljudima predstavlja vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanje utočišta i prihvat osoba, uporabu sile, prijetnju uporabom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti da bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu iskorištavanja koje minimalno uključuje korištenje osoba u prostituciji ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilan rad ili usluge, ropstvo, postupke slične ropstvu, trgovanje organima i drugo. Trgovanje ljudima jedan je od najvećih međunarodnih problema i rastućih fenomena danas.



Do žrtava se dolazi na različite načine. Iza primamljivih oglasa o (pre)dobro plaćenim poslovima koje nude razne "agencije" može se skrivati organizirani kriminal. Žrtve se prijevarom odvode iz mjesta prebivališta, oduzimaju im se osobni dokumenti te ih se prisiljava na razne poslove. Od trenutka oduzimanja dokumenata, žrtve, iako možda još toga nisu svjesne, najčešće postaju žrtve trgovanja ljudima.



Uz to ih se zlostavlja, prisiljava na prostituciju i konzumaciju opojnih droga, izgladnjuje, onemogućava im se kontakt s rodbinom i prijateljima te im nije omogućena zdravstvena zaštita. Ako ste žrtva ili znate osobu koju je žrtva, prestanite šutjeti, nazovite policiju na 192, prijavu možete podnijeti i tako da tražite da se poštuje vaša anonimnost. Također, za pomoć žrtvama trgovanja ljudima možete se slobodno obratiti i na SOS telefon 0800 7799, poručuju iz policije.