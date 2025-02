Napali vozača autobusa i prijetili mu pištoljem, zatim istukli i muškarca koji ga je branio

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom, 20-godišnjakom, 22-godišnjakom i jednim maloljetnikom zbog sumnje da su počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja.

Utvrđena je i sumnja da je 20-godišnjak počinio i jedno kazneno djelo razbojničke krađe i tjelesne ozljede, dok se za 18-godišnjaka sumnja da je počinio razbojničku krađu i razbojništvo u kojem je sudjelovao i 20-godišnjak.



Sumnja se da su se 7. siječnja 2025. oko 18:35 u Heinzelovoj ulici u Zagrebu četvorica osumnjičenih nasilno ponašala prema vozaču i prema jednom putniku javnog gradskog prijevoza. Naime, te su večeri, dolaskom autobusa javnog gradskog prijevoza na autobusno stajalište u Heinzelovoj ulici, osumnjičeni muškarci negodovali jer 26-godišnji vozač autobusa nije otvorio zadnja vrata autobusa, a zatim su počeli glasno psovati i gurati putnike koji su čekali ulazak u autobus.

Nakon što ih je vozač autobusa upozorio na neprimjereno ponašanje, sumnja se da ga je 18-godišnjak verbalno i fizički napao udarajući ga rukama nakon čega mu je zaprijetio i pištoljem. Zatim je fizički napao i 28-godišnjeg putnika koji je vozaču priskočio u pomoć. U sukob su se uključili i osumnjičeni 20-godišnjak, 22-godišnjak i maloljetnik koji su također verbalno i tjelesno napali 26-godišnjeg vozača autobusa, dok su, sumnja se, osumnjičeni 22-godišnjak i maloljetnik također tjelesno napali 28-godišnjeg putnika koji je priskočio vozaču u pomoć. Tijekom događaja 28-godišnji putnik i vozač lakše su ozlijeđeni.

Otimali mobitele maloljetnicima

Nadalje, sumnja se da je osumnjičeni 20-godišnjak 4. srpnja 2024. u popodnevnim satima, tijekom vožnje u tramvaju na relaciji od Dubrave do Maksimirske ceste, prišao maloljetniku i zatražio ga mu posudi mobitel kako bi obavio poziv. Dolaskom do tramvajskog stajališta na Sveticama, 20-godišnjak je s mobitelom izišao iz tramvaja, a kada je maloljetnik krenuo za osumnjičenim u namjeri da vrati svoj mobitel, 20-godišnjak ga je pošpricao sprejem s nadražujućom tvari. Maloljetnik je lakše ozlijeđen.



Sumnja se i da je u istom tramvaju, u isto vrijeme, na isti način osumnjičeni 18-godišnjak (koji je tada još uvijek bio maloljetan) drugog maloljetnika zatražio da mu posudi mobilni telefon, što je maloljetnik i učinio da bi dolaskom tramvaja do stajališta Svetice osumnjičeni 18-godišnjak s mobitelom izišao iz tramvaja te maloljetniku koji se uputio za njim verbalno zaprijetio.

Mobitel se ubrzo zaključao, a kada se osumnjičeni 18-godišnjak okrenuo prema maloljetniku i zatražio ga da otključa mobitel, maloljetnik je to iskoristio, uzeo mobitel i pobjegao u obližnji ugostiteljski objekt.



Također se sumnja da su se osumnjičeni 18-godišnjak i 20-godišnjak istog dana oko 16 sati na Aleji Antuna Augustinčića na Maksimiru, na ulici obratili maloljetniku i zamolili ga da im posudi svoj mobitel kako bi obavili poziv. Nakon što je maloljetnik traženo odbio učiniti, sumnja se, osumnjičeni 20-godišnjak pošpricao ga je sprejem s nadražujućom tvari dok mu je 18-godišnjak istovremeno otuđio mobitel iz ruke.



Materijalna šteta počinjena tim kaznenim djelima iznosi oko 1750 eura.



Osumnjičeni su nakon završenoga kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku te je protiv njih podneseno posebno izvješće mjerodavnim državnim odvjetništvima.

Pročitajte i ovo Policija se oglasila Tragedija na gradilištu: Otkriveni strašni detalji o smrti radnika

Pročitajte i ovo Tužna vijest Preminula Maja Tedeschi