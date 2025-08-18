Potjera na našem otoku! Brazilac bježao od Brazilca: Dotrčao je u policijsku postaju, a onda je nastao kaos

Splitsko-dalmatinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom iz Brazila koje sumnjiče za prisilu prema službenoj osobi.

Muškarac je oko 4:35 došao ispred Policijske postaje Hvar, u koju je prije njega ušao Brazilac koji je bježao od njega.

34-godišnjak je nasilno pokušao ući u postaju, a policija je priopćila da je izgledao rastrojeno i neartikulirano vikao. Oglušio se na zapovijedi policajca, a onda su nad njim upotrebljena sredstva prisile.

Pružao je aktivni otpor te je nekoliko puta udario policajca po prsima i ruci.

Policajac lakše ozlijeđen

"Muškarac je alkotestiran i izmjerena mu je koncentracija od 1,14 g/kg te je zadržan do otrježnjenja nakon čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Policijski službenik je u događaju zadobio lakše tjelesne ozlijede, kao i 34-godišnji strani državljanin, a liječnička pomoć je obojici pružena u domu zdravlja na Hvaru", priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

Utvrđeno je i da je 34-godišnjak remetio javni red i mira, a nakon dovršetka istraživanja kazneno je prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku.