"Makni auto, je*em ti mater": Bivši šef Zagrebačkih mažoretkinja urlao i vrijeđao 84-godišnjaka, pa dobio šakom u nos

Alen Šćuric (56), bivši direktor Zagrebačkih mažoretkinja, osuđen je na 750 eura novčane kazne i plaćanje 90 eura sudskih troškova zbog, piše u optužnom prijedlogu policije, naročito drskog i nepristojnog ponašanja protiv javnog reda i mira.

On je 12. prosinca 2023., u vrijeme dok je još bio šef mažoretkinja, oko 16:50 nasred ulice vrijeđao 84-godišnjeg umirovljenika, piše Jutarnji. Govorio mu je: "Je*o ti bog mater, ne može se proći od tebe, makni auto, je*em ti mater".

Vozač, inače teški onkološki bolesnik, ostao je zgrožen situacijom te se uznemirio i prestrašio. Na kraju je u incidentu intervenirala policija i podnijela optužni prijedlog protiv Šćurica, koji je odmah na istu uložio žalbu, pa je trenutačno njegova sudbina u rukama Visokog prekršajnog suda.

U sudnici Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Šćuric je opisao događaje od navedenog dana, a po odluci sutkinje muškarci su se morali i suočiti.

"Gospodin je parkirao svoj auto točno ispred ulaza u moju garažu u koju nisam mogao ući po povratku iz grada. Upravo zato sam mu nešto povišenim tonom rekao da makne vozilo. Ali kako gospodin nije reagirao na moju zamolbu, već me ignorirao ne želeći preparkirati auto te mi opsovao majku i nešto slično, ja sam doista revoltiran svime time uzvratio vikom i psovkom. Na to mi se on unio u lice psujući me dalje pa je stisnuo obje šake i jednom me udario po nosu. Takvu reakciju nisam očekivao obzirom na to da se radi o starijoj osobi. Međutim, ja njega udario nisam niti sam ga fizički napao", rekao je Šćuric i dodao da je muškarce razdvojila njegova zaručnica.

Alen Šćuric Foto: Ranko Suvar/Cropix

Incident je iz svog kuta opisao i 84-godišnjak, koji je naveo kako je krenuo u ljekarnu, no naišao je na problem s parkiranjem. Tada je naišao Šćuric svojim kombijem i, kaže umirovljenik, počeo vikati i psovati.

"Izašao je iz kombija govoreći da preparkiram auto, a ja sam u tom trenutku bio krenuo prema ljekarni. Smetao mu je auto i bio je toliko agresivan i nepristojan da sam ga udario desnom šakom u nos, ali nije imao ozljedu nakon toga. I ja sam nakon toga povikao, bila je to moja prirodna reakcija. Iz dvorišta je izašla žena i stala između nas dvojice. On ju je samo odgurnuo. Narušenog sam zdravlja, onkološki sam bolesnik i ovakve stvari nikada ne bih izmislio", ispričao je sutkinji.

Osoba koja je u vrijeme incidenta bila u ljekarni ispričala je da je stariji gospodin nakon ulaska zamolio da nazovu policiju jer ga je neki čovjek udario šakom u glavu.

Metež na ulici čuli su i stanari obližnjih kuća, a jedan od susjeda ispričao je da je vidio starijeg gospodina kako udara Šćurica, no da nije vidio da je bivši šef mažoretkinja fizički uzvratio.

Iako je umirovljenik rekao policiji da ga je Šćuric naguravao po ulici te ga udario u nos, pa je zateturao i zamalo pao, nitko od svjedoka to nije potvrdio, pa je taj dio iz činjeničnog opisa prekršaja sud izostavio.

Podsjetimo, bivši šef mažoretkinja inače se suočava s nizom ozbiljnih optužbi koje je protiv njega iznijelo 11 mažoretkinja, od kojih su neke i maloljetne. Njega su počeli istraživati nakon što je 3. veljače, tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, snimljen kako se neprimjereno ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Nakon toga uslijedio je niz teških optužbi, a sumnjiči ga se za spolno uznemiravanje i i povrede djetetovih prava na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih djevojaka.

Na teret mu se stavlja 14 kaznenih djela, ali ga se istražuje i zbog sumnje u gospodarski kriminal.