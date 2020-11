Rezultati američkih predsjedničkih izbora još nisu poznati te je i dalje neizvjesno. Najneizvjesnije je u državi Georgiji gdje je prednost Trumpa tek oko 1700 glasova. U toj državi sud je odbacio žalbe Trumpovog stožera.

* Za pobjedu je potrebno 270 elektorskih glasova; Biden zasad ima 253, a Trump 213

* Biden je povećao prednost u Nevadi, jednoj od ključnih država, a sasvim se Trumpu približio i u Georgiji

* Trump se oglasio iz Bijele kuće i poručio kako demokrati pokušavaju ukrasti izbore

U nastavku pratite tijek događaja:

7:45 Tajnik savezne države Georgije Brad Raffensperger na Twitteru je oko 6 sati ujutro po našem vremenu objavio kako je ondje za brojenje preostalo još nešto više od 14.000 listića. Trump u Georgiji ima minimalnu prednost.

With counting continuing in numerous counties throughout #Georgia, as of 10:35 p.m. today there are approximately 14,097 ballots still outstanding.#SecureTheVote