Utrka Buggatty Veyrona i Concepta One održala se na minus pet stupnjeva. Concept One bio je na svega 20% baterije, a opet je pobijedio. Concept One ''autić" je to koji ima ugrubo 1070 konjskih snaga i od nule do stotke će potegnuti za 2,6 sekundi.

Podsjetimo, nedavno je Rimčeva električna jurilica potukla do nogu Porscheov Spyder 918 na stazi u SAD-u. Spomenuti Porsche bio je i zadnji od triptiha najjačih i najbržih serijski proizvedenih oktanskih zvijeri u svijetu automobilizma, koje je Concept One ostavio iza sebe na cesti. Preostali dvojac u spomenutom triptihu predstavljaju McLaren P1 i La Ferrari.

Concept One, hrvatske tvrtke Rimac Automobili je najjača, najbrža, a nekima zasigurno i najljepša cestovna zvijer.