Na početak korizme, Pepelnicu, hrvatski biskupi pozvali su javnost da ih podrži u nastojanju za ozakonjenje neradne nedjelje. Nije ovo prvi put da biskupi žele zakonom zabraniti rad nedjeljom. Zašto misle da će sada biti drugačije u Dnevniku Nove TV komentirao je Zvonimir Ancić, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije.

Zašto ova inicijativa baš sada?

"Biskupi nisu spominjali nikakvu zakonsku zabranu. Povod za ovo priopćenje Stalnog vijeća HBK je predstojeća prva nedjelja u ožujku. Naime, Europski savez za slobodnu nedjelju, koji je osnovan 2011. godine, odredio je da svaka prva nedjelja u mjesecu ožujku, bude na neki način poticaj javnosti u svim europskim državama da se malo progovori o slobodnoj nedjelji. Pa evo, tim povodom su se i naši biskupi oglasili. Kao što ste spomenuli o tom pitanju naši biskupi progovaraju već više od 20 godina. 1997. smo imali jedno pastirsko pismo naših biskupa, komisija Iustitia et Pax HBK oglasila se 2000., 2004., 2012. godine... I u mnogim drugim prigodama naši biskupi, a i naša crkva uopće je znala progovoriti o ovoj temi slobodne nedjelje".

Očekuju li biskupi potporu građana?

"Biskupi očekuju da se o ovoj stvari razgovara. Dugo se možda o ovome nije govorilo, a bi netko mogao pomisliti da je to pitanje riješeno. Ali mislim da smo svi svjesni da je neradna nedjelja vrijednost o kojoj treba razgovarati. To je jedna civilizacijska stečevina koja danas, u ovo naše vrijeme, kada se možda puno više u gospodarskim trendovima naglašava učinkovitost i zarada, a u pozadinu stavlja dostojanstvo ljudske osobe. Mislim da je to stvar o kojoj bi trebali razgovarati i biskupi očekuju da se u našem društvu što više vodi rasprava o tome kako bismo mogli zajedno naći što bolje rješenje".

Jesu li biskupi o tome razgovarali s Vladom?

"Ne".

I ne namjeravaju?

"O tome se uvijek može razgovarati. Ali ne, u ovom trenutku se nije razgovaralo s Vladom. I ponavljam, ovo pismo, ovo priopćenje, je došlo kao jedan poticaj na zajedničko promišljanje o temi slobodne nedjelje koja je još uvijek kod nas ugrožena".

Mislite li da bi tijekom mandata ove Vlade moglo doći do nekih promjena?

"Ja očekujem da to pitanje zaživi u našem društvu. E sad, hoće li to doći i u te političke sfere? Rekao bih zašto ne i recimo, u ovom Europskom savezu za slobodnu nedjelju su i radnički sindikati i političke stranke i razne građanske udruge. Dakle, to je pitanje koje treba prepoznati kao jedno ozbiljno društveno pitanje".

