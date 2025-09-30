Znate li kako gubite novac u auto osiguranju?

Zato je tu Osiguraj.me da za vas pripremi pregled najčešćih načina na koje se nepotrebno rasipa novac prilikom ugovaranja police obveznog auto osiguranja - i kako to izbjeći.

1. Plaćanje skuplje police bez usporedbe ponuda auto osiguranja:

Najčešća greška je obnova police kod istog osiguravatelja „po navici“. Većina vozača ne uspoređuje cijene, a upravo tu se gubi najviše. Za isti automobil i istu razinu pokrića, razlike među osiguravateljima mogu iznositi i nekoliko stotina eura godišnje.

Primjer: Osiguranje za isti automobil u jednoj kući može koštati 450 €, a u drugoj 620 €. A riječ je o identičnoj polici obveznog auto osiguranja.

Savjet: prije nego što produžite policu, zatražite barem tri ponude. Posrednik kao što je upravo Osiguraj.me nudi idealan način za traženje ponude, bilo kad, bilo gdje, bez da ste morali trošiti vrijeme na vožnju i istraživanje, jer ovdje cijene nisu tajna.

2. Plaćanje dodatnih pokrića koja vam ne trebaju:

Iako je Kasko polica osiguranja nešto što bi svakome preporučili, pogotovo ako vozite automobil veće vrijednosti, postoje neke stvari koje nisu nužne, a niste ni svjesni da ih plaćate.

Primjer: ako vozite isključivo po Hrvatskoj i ne putujete automobilom u inozemstvo, zašto plaćati šlep do 1000 km? Ili ako vozite stariji automobil koji vrijedi 2000 €, ima li smisla plaćati puni kasko od 400 € godišnje? Ako je skuplji - apsolutno, ali za jeftina vozila možda i nije potrebno.

Savjet: razmislite o svom stilu vožnje i stvarnim potrebama. Zaštita bonusa, dodatno osiguranje putnika, AO plus…izaberite ono što vam treba i što si možete priuštiti.

3. Kašnjenje s uplatom premije

Kasno plaćanje može vas koštati dodatnih naknada ili kamata, a još opasnije – može vam istekla polica auto osiguranja ostaviti automobil bez pokrića. Ako vas policija zaustavi bez važećeg osiguranja, kazna se penje i do nekoliko tisuća eura, a vozilo se može i privremeno oduzeti.

Primjer: vozač koji zaboravi platiti policu samo jedan dan kasnije riskira vožnju bez osiguranja, što može imati ozbiljne financijske posljedice u slučaju nesreće.

Savjet: zabilježite datum isteka, ali se uz Osiguraj.me možete i opustiti, jer ćemo vam (ako ste u našoj bazi podataka) besplatno i bez obaveze poslati ponudu mjesec dana prije isteka police auto osiguranja.

4. Neprijavljivanje važnih promjena

Promijenili ste adresu, mjesto gdje vozilo najviše boravi, godišnju kilometražu ili automobil koristite u poslovne svrhe? Ako to ne prijavite, osiguravatelj može smanjiti isplatu ili je potpuno odbiti.

Primjer: vozač koji je u polici naveo da vozilo koristi samo privatno, a zatim ga koristi za dostavu, riskira da mu osiguranje ne pokrije štetu u nezgodi.

Savjet: uvijek prijavite promjene. Istina, premija može malo porasti, ali ćete biti sigurni da ste stvarno pokriveni.

5. Odbitne franšize i „skriveni troškovi“

Kasko polica često sadrži franšizu – iznos koji sami plaćate u slučaju štete. Ljudi to često zanemare i tek nakon nezgode otkriju da moraju sami platiti nekoliko stotina eura.

Primjer: ako imate franšizu od 300 €, a popravak košta 800 €, osiguranje će platiti samo 500 €.

Savjet: uvijek pitajte kolika je franšiza i procijenite isplati li vam se. Kod starijih vozila često je pametnije birati samo djelomično Kasko osiguranje (npr. zaštita od krađe ili loma stakla) umjesto pune police.

I zapamtite - vozite pažljivo!

Kad govorimo o štednji na auto osiguranju, većina ljudi prvo pomisli na usporedbu cijena polica ili uklanjanje nepotrebnih dodataka. No, još jedan važan faktor kod jeftinije police auto osiguranja, je način vožnje.

Svaka prijavljena šteta, bez obzira na to koliko mala bila, bilježi se u vašoj povijesti osiguranja. Ako ste vozač koji često sudjeluje u nezgodama, osiguravatelj vas smatra rizičnijim i cijena police će s vremenom rasti. Suprotno tome, vozači koji godinama voze bez nezgoda postupno grade reputaciju sigurnog i pouzdanog vozača, a to se odražava na stabilne ili niže troškove osiguranja. Osiguravatelji vode evidenciju o vozačima. Ako imate čistu vozačku povijest, svaka sljedeća godina vožnje bez nezgoda dodatno vam gradi imidž sigurnog vozača.

Osim toga, pažljivom vožnjom smanjujete rizik oštećenja, što znači da ćete dugoročno manje trošiti i na popravke koje biste sami morali platiti.