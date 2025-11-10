„Zar se tako vozi kroz naselje?“

A nema mnogo onih kojima je sigurnost na prvome mjestu. Upravo je zato ovaj članak namijenjen svima vama koji se i tijekom vožnje kroz naselje pridržavate ograničenja brzine i obraćate pozornost na svoju okolinu, odnosno sigurnosti u prometu pridonosite kulturom sigurne vožnje. Ona obuhvaća različite aspekte savjesnog ponašanja u prometu, a vas koji se pridržavate pravila smatra se sigurnim vozačima.



Što se, dakle, smatra kulturom sigurne vožnje i tko su sigurni vozači?

● Pridržavanje propisa u cestovnom prometu

Sigurni vozači voze u skladu s propisima u cestovnom prometu, među koje ubrajamo pridržavanje ograničenja brzine, prometnih znakova i ostalih pravila kojima pridonosimo vlastitoj sigurnosti i sigurnosti ostalih vozača i pješaka. Kultura sigurne vožnje, među ostalim, obuhvaća uspostavu prolaza za vozila hitne pomoći kojim se mogu spasiti životi ako se svi sudionici u prometu pridržavaju pravila.

● Vožnja trijezne glave

Siguran vozač nikad ne sijeda za volan pod utjecajem alkohola, droge ili drugih zabranjenih supstancija. Možete voziti sigurno samo ako ste sasvim prisebni. Alkohol i ostale supstancije mogu utjecati na vaše vozačke sposobnosti i reakciju.

● U rukama držite volan, a ne telefon

Svi koji svoju i tuđu sigurnost stavljaju na prvo mjesto znaju da svi pozivi i poruke mogu pričekati. Telefoni i drugi uređaji znatno oduzimaju pozornost jer zbog njih pogledom ne pratimo cestu ni ono što se događa oko nas. Što opet negativno utječe na našu sposobnost sigurne vožnje.

● Siguran vozač je poštovan i pouzdan vozač

Baš zato što se pridržavaju svih navedenih pravila vjerujemo sigurnim vozačima. Najčešće su upravo sigurni vozači ljudi s kojima u autu možete bezbrižno zaspati, posve se opustiti tijekom vožnje ili im čak povjeriti i vlastito dijete. Ponašanje sigurnih vozača ujedno poštuju svi sudionici u prometu jer se zahvaljujući njima osjećamo sigurnije na cesti.

Stoga bi se moglo reći da su sigurni vozači čuvari sigurnosti u prometu. Baš kao što to radi i Continental. Upravo je zato u novoj kampanji odlučio istaknuti sve oblike kulture sigurne vožnje i tako potražiti što više sigurnih vozača zbog kojih su sigurnije i sve obitelji na cesti.

Jeste li i vi pomislili na nekoga koga smatrate sigurnim vozačem dok ste čitali članak? Napišite mu najkreativniju poruku zahvale na mrežnoj stranici Continentala i osvojite komplet Continental Premium guma. Svi sudionici bit će uključeni u izvlačenje za zimski paket za automobile.