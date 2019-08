26. Međunarodni Festival kreativnosti koji se održava u slovenskom Portorožu, 17. i 18. listopada 2019. objavio je svoj program koje ove godine dolazi pod sloganom “Creativity 4 Change”.

Ostalo je još 8 dana za prijavu za sudjelovanje u natjecanju u službenom djelu Festivala, koje je dio WARC Rankinga i registracija uključuje Early Bird ponudu; krajnji rok za sve prijave je 13. kolovoz. Mladi kreativci imaju nešto više od mjesec dana za kreativni prijedlog odgovora na brief “Slovenia, land of clean and healthy waters”, u sklopu natječaja koji je otvoren do 10. rujna.

Uz male promjene u opsegu programa te brže i dinamičnije formate predavanja, Golden Drum novi program približava onima koji vrijeme doživljavaju kao „rijetku robu“. Golden Drum će tijekom dva dana ugostiti preko 40 međunarodnih govornika koji će govoriti o potezima koje donose pozitivne promjene na različitim poljima i usmjeravati interes ka oglašavanju za bolju budućnost.

Glavni gost predavač 26. Golden Drum Festivala jedan je od najobjavljivanijih filozofa ranog 21. stoljeća, Slavoj Žižek, dok je popis govornika koji mu se pridružuju na listi zaista impresivan.

Sudionici će imati prilku čuti Andreu Henao, Managing Direktoricu agencije 360 Berlin i 360 Europe, prve „ever-sustainable“ oglašavačke agencije na svijetu koja promovira isključivo „sustainable brendove“ diljem svijeta. Dawid Szczepaniak, Izvršni kreativni direktor te Partner i Art Direktor agencije VMLY&R iz Poljske i Ewelina Wojtyczka, predstavit će "The Last Ever Issue", rad nagrađen Glass Lionom, izniman primjer angažirane kreativne kampanje, sa snažnim utjecajem na kulturu u kojoj je nastala.

Među ostalim iznimnim agencijskim profesionalcima tu su: Andre Felix, Izvršni kreativni direktor agencije Wunderman Thompson iz Lisbona, koji će govoriti o „phygitalu“, preplitanju virtualnog i stvarnog u svakodnevnom životu ljudi te kako to možemo koristiti u povezivanju online i offline svjetova te kreirati kvalitetnije i efikasnije korisničko iskustvo. Luis Castillo, ko-osnivač je i glavni izvršni direktor agencije NeuroDigital Technologies iz Španjolske koja je lansirala proizvode poput Gloveone i Avatar VR, a sada vodi revoluciju taktilnog VR-a, što ćemo moći vidjeti kroz višekratno nagrađivan projekt „Touching Masterpieces".

Krešimir Macan, Komunikacijski konzultant i vlasnik agencije Manjgura, cijenjeni je hrvatski komunikacijski i poslovni konzultant, specijaliziran za krizne komunikacije, strateško komuniciranje u politici i na društvenim medijima, ovaj put će govoriti o tome zašto su odnosi s javnošću cool, gdje je njihovo mjesto u digitaliziranoj sadašnjosti i budućnosti, te zašto je ta grana komunikacije utjecajna i kreativna više nego ikad dosad.

Shailin Dhar, poznata i kao “Fraud Crusader”, Glavna izvršna direktorica i su-osnivačica te Kirsten Jamieson, Direktorica klijenata u agenciji Media Intelligence iz SAD-a zajedno su radile na isticanju važnosti standardizacije i transparentnosti u oglašavanju te će se u Portorožu baviti zanimljivim pitanjem rješavanja „ad frauda“.

O kreativnim brendovima: Evgeniya Chernetskaya, Glavni marketing officer tvrtke Microsoft Multi-Country za CEE i Centralnu Aziju vodi tim stručnjaka kroz segment oglašavanja koje se radikalno mijenja – eru digitalne transformacije. Ona surađuje s ukrajinskim Programom za održivi razvoj „She Exports“, osnovan od strane UN-a i WTO-a, i promovira žene lidere u ekonomiji rasta. Jeannette Liendo, Starija potpredsjednica za Marketing i komunikacije u Mastercardu, za korisnike i b2b marketing Mastercarda za Europu, usredotočit će se na predstavljanje integriranih i iskustvenih rješenja koja pokreću poslovanje, jačaju reputaciju i oblikuju industriju na svim razinama.

Kreativnost je u svojoj biti vrlo široka tema: Michał Marczak, poljski redatelj, nagrađen na Sundanceu, radio je na brendovima kao što su Sprite, Ikea, Johnnie Walker i Coca-Cola, kao i s glazbenicima kao što su Thom Yorke i Radiohead, a zadnji nagrađeni film mu je „All these sleepless nights“. Tu je i Anna Różalska, su-osnivačica i glavna izvršna direktorica agencije Polish Match&Spark… on će govoriti o svojim iskustvima na filmu, glazbenim spotovima i oglašavačkoj industriji, te će sve začiniti anegdotama o radu s velikim imenima.

Znanstveni pogled na stvari: Professor Bogdan Draganski s Univerziteta Lausanne u Švicarskoj, direktor je Neuroimaging Laba i posvećen je istraživanju mozga s naglaskom na identifikaciju slika biomarkera, kao pomoći u razvoju novih terapeutskih pristupa demenciji. U svom izlaganju, Bogdan će se fokusirati na postojeće znanje i pokušati objasniti kreativnost iz neuro-znanstvenog kuta.

Pogledajte cijeli raspored izlagača na 26. Golden Drum Festivalu

Poziv na natječaj Young Drummers

Slovenska turistička zajednica i Golden Drum Festival pozivaju mlade kreativce da se priključe tradicionalnom natječaju „Young Drummers“ za najbolji i najkreativniji plakat, ovaj put na temu “Slovenia, land of clean and healthy waters.” Autor najboljeg plakata ili serije plakata osvojit će nagradu od 3.000 eura. Kreativci ispod 30 iz 57 zemalja mogu se prijaviti do 10. rujna 2019. u ponoć.

Ključni datumi

ROK ZA PRIJAVE RADOVA: 13. kolovoza 2019. u 24:00

ROK ZA PRIJAVU RADOVA NA NATJECANJE YOUNG DRUMMERS: 10. rujna 2019. u 24:00

EARLY BIRD REGISTRACIJE: 13. kolovoza 2019. do 24:00

OBJAVA FINALISTA: Srijeda, 16. listopada 2019. tijekom dana

GALA DODIJELA NAGRADA GOLDEN DRUM: Petak, 18. listopada 2019., u 20:30

26. GOLDEN DRUM FESTIVAL: 17.-18. listopada 2019.

