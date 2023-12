Za Novu smo u Šibeniku na 321 FESTU! Četiri dana, dvije pozornice i više od deset koncerata!

321 KOD KATEDRALE

Odbrojavanje na pozornici ispred šibenske katedrale sv. Jakova počinje 29. prosinca koncertom Jingle Bell Rock! Riječ je o zajedničkom nastupu dva simbola Šibenika; Pjevačkog društva Kolo i Šibenske narodne glazbe koji su sugrađanima i svim gostima Šibenika priredili poseban blagdanski repertoar, a povodom 120 godina od prvog zajedničkog nastupa!

U subotu 30. prosinca trg ispred katedrale pretvara se u ogroman plesni podij na kojem publika pleše uz uzbudljivi, prepoznatljivi spoj elektroničke glazbe, jazza i tradicionalnog swinga u režiji austrijskog DJ-a Parova Stelara. Stelaru će se na pozornici u Šibeniku pridružiti vrhunski glazbenici, dok je za warm up zadužen El Siciliano, Stelarov službeni DJ na turnejama, a noć će završiti uz zagrebačkog DJ-a Antonia Zuzu.

Veliko finale 321 FESTA ispred katedrale nastup je dvojca Stereo MC's! Četiri godine nakon upečatljivog nastupa s kojim je publika u Šibeniku dočekala 2020. godinu, jedan od najdugovječnijih hip-hop dance electronic sastava koji čine Rob Birch i Nick Hallam, spreman je za novu rundu novogodišnjeg partyja! Za warm up i aftershow u najluđoj noći zadužen je pak DJ Felver.

321 U PARKU

Početak 321 FESTA na drugoj festivalskoj pozornici, u Perivoju Roberta Visianija također u centru grada, označit će DJ set mladog Šibenčanina MichaelX 29 prosinca kao uvod u koncert BluVinila, šibenskog benda koji je odavno prerastao granice rodnog grada i oduševljava nastupima diljem Hrvatske. 321 FEST nastavlja u subotu 30. prosinca uz Dani Sun & The Moonshines u podne, a navečer partyjem udruge Disco Gimnazija. Hitovi su to koji su obilježili prve izlaske generacija i generacija Šibenčana i nema sumnje da će ih rasplesati i u zadnjem ovogodišnjeg vikendu!



Zadnjeg dana 2023. godine zabava u Parku počinje u podne svirkom domaćeg benda Teke Yeke, a u Novu ćemo uplesati uz neponovljivog Davora Gopca i Psihomodo Pop! Bend je to koji je svojim načinom sviranja, svojom glazbom i stilom, ostavio upečatljiv trag na domaćoj rock sceni u čak 40 godina rada! Na rock sceni žare i pale uvijek, beskompromisni i dosljedni! S Gopcem nema straha, bit će to još jedan koncert za pamćenje!

Zabava u Parku ne završava zadnjim danom ove godine, već nastavlja 1. siječnja 2024. i to koncertom When Tomorrow Comes Meritas i Jelene Radan koje se na binu penju u podne, a točku na 'i' stavit zabavi stavit će lokalne snage – hip hop sastav Hram čiji su live nastupi u kratko vrijeme postali prepoznatljivi i nadaleko poznati!

-Slavimo, plešemo, pjevamo, družimo se i jednostavno guštamo u odličnoj glazbi! Na vama je da izaberete uz čije se ritmove gibate, a ako ste neodlučni dobro je znati da su dvije pozornice udaljene niti pet minuta hoda! – poručuju iz šibenske Tvrđave kulture koja uz potporu Grada Šibenika i šibenske Turističke zajednice organizira 321 FEST i šibenski adventski sajam Adventura.

Kompletnu satnicu i program 321 FESTA možete pronaći na Facebooku i Instagramu kao i na web stranici Adventure Šibenik!