Vremenska prognoza pokazuje da dolazi postupno smirivanje pa će već u nedjelju poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme. Novi tjedan donosi nam toplije vrijeme, poglavito na moru, gdje će sasvim sigurno i u studenom biti kupača.

Nedjeljno jutro u unutrašnjosti će većinom biti oblačno, osobito na istoku te u gorju, gdje još može biti malo kiše. Isto vrijedi i za otvoreno more srednjeg i južnog Jadrana, obzirom da će se centar ciklone još uvijek nalaziti dovoljno blizu u Sredozemlju, a kasnije će odmaknuti dalje prema Grčkoj. Uz buru, koja će biti jača ujutro, slijedi smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od šest do devet, u gorju i niža, a na moru uglavnom od 10 do 15 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj u nedjelju će uglavnom biti suho, oblačnije prijepodne, dok će na sjeverozapadu više sunca biti u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera te će se zadržati svježe vrijeme uz temperaturu od 11 do 14 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji bit će uglavnom oblačno, no poslijepodne bez oborina. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 11 stupnjeva.

U gorju će vrijeme biti umjereno oblačno, a na sjevernom Jadranu od sredine dana pretežno sunčano. Jaka i olujna bura poslijepodne će slabjeti i prema otvorenom moru postupno okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura će na moru iznositi od 16 do 19, a u gorju svega desetak stupnjeva.

Nakon oblačnijeg jutra, i u Dalmaciji će poslijepodne većinom prevladavati sunčano vrijeme. Na mahove će puhati olujna bura koja će u drugom dijelu dana slabjeti i na otvorenom moru te okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura će većinom iznositi od 16 do 21 stupanja.

U prvoj polovici sljedećeg tjedna vrijeme će u kopnenim krajevima ponovno biti stabilnije. Ujutro još može biti magle, a u poslijepodnevnim satima bit će djelomice sunčano, kao i promjenjive naoblake. Tako u ponedjeljak postoji i mala mogućnost za kap kiše. Najsunčanije će biti u utorak jer nam već u srijedu stiže malo više oblaka koji će najaviti kišu za četvrtak. Dnevna temperatura ponovno će biti u porastu, dok će jutra biti hladnija nego dosad, pri čemu po kotlinama gorske Hrvatske može biti i slabog mraza.

Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano vrijeme, tek povremeno uz umjerenu naoblaku, te će se zadržati suho, i to sve do srijede, kad bi na sjevernom dijelu moglo pasti malo kiše. U ponedjeljak će još ujutro puhati slaba bura, potom sjeverozapadnjak. U utorak će vjetar biti slab pa ponegdje može biti magle, poglavito na srednjem Jadranu. U srijedu će na sjevernom zapuhati umjereno jugo. Jutra će mrvicu svježija, a danju će biti toplije.

