O noći sa subote na nedjelju vrijeme će u kopnenom dijelu zemlje biti prilično nestabilno, zbog čega je objavljeno narančasto upozorenje Meteoalarma. Nakon te nestabilnosti, pokazuje vremenska prognoza, sljedeći tjedan čeka nas sunčano vrijeme.

Objavljeno je narančasto upozorenje Meteoalarma za zagrebačku i osječku regiju koje upozorava na izraženo grmljavinsko nevrijeme u noći sa subote na nedjelju. Ono se odnosi i na nedjeljno jutro, dok vremenska prognoza pokazuje da umjerena opasnost od nevremena postoji za karlovačku, gospićku i kninsku regiju od sredine nedjelje.

Nedjeljno jutro će biti djelomice ili pretežno sunčano, uz mogućnost za lokalne pljuskove u kopnenom dijelu zemlje. Na moru će vrijeme biti pretežno vedro. Podno Velebita prolazno će puhati umjerena i jaka bura, dok će južnije većinom puhati sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 15 do 17, u gorju oko 12, a na moru između 16 i 19 stupnjeva.

Barem djelomice sunčano u središnjoj Hrvatskoj bit će veći dio dana. Prema večeri opet može biti i ponekog pljuska. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 27-28 stupnjeva.

I u Slavoniji će vrijeme biti barem djelomice sunčano, rekao je u Dnevniku Nove TV meteorolog Darijo Brzoja. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će iznositi od 26 do 28 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj će biti promjenjive naoblake te ponekog pljuska, osobito u Gorskom kotaru. Međutim, bit će i dovoljno sunca. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme. Nakon bure, poslijepodne će puhati uglavnom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će iznositi oko 28, a ugodno će biti i u gorju uz temperaturu od 24-26 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti sunčano ili pretežno sunčano. Jedino će u zaleđu od sredine dana biti nestabilnije pa je moguć lokalni pljusak. Temperatura će se lokalno popeti i do 30 stupnjeva, uz obalu najčešće 27 ili 28. Temperatura mora iznosi 19 ili 20, rjeđe 21, a jedino su na Rabu u subotu izmjerena 22 stupnja. Kupati se može, no more još uvijek nije jako toplo.

I u ponedjeljak nas u kopnenim krajevima očekuje djelomice sunčano vrijeme. Ipak, neće biti stabilno pa bi, uglavnom u zapadnim predjelima, i tada moglo biti pljuskova i grmljavine. Potom će od utorka biti više sunca, a i temperatura će biti sve viša.

Na Jadranu će tijekom narednih dana prevladavati sunčano vrijeme. Prva polovica novog tjedna bit će prava ljetna. Temperature će biti visoke, blizu 30 stupnjeva, puhat će prvo umjereno, a potom i jako i vrlo jako jugo. Južina bi mogla malo poremetiti planove za kupanje. U svakom slučaju, idućih dana birajte plaže okrenute sjeveru, gdje će more će biti mirnije i čišće.

