Atmosfera se smirila nakon pogoršanja koje nam je stiglo u petak. Vremenska prognoza pokazuje da će vrijeme idućih dana biti sunčano i toplo, ali da povremeno može biti kiše i pljuskova.

Na jugu će u subotu ujutro vrijeme biti sunčano, a na kopnu pretežno oblačno, ali suho. Na sjevernom Jadranu, sjeveru Dalmacije te u gorju biti će povremene kiše i pljuskova. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, pa će jutro biti toplo uz temperature između osam i 14 stupnjeva, rekao je tijekom vremenske prognote meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj može pasti malo kiše ili kratak pljusak, osobito uz granicu sa Slovenijom. Onda će se razvedravati, pa će poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme, a pljuskovi su mogući samo na istoku, prema Slavoniji. Bit će dosta vjetrovito, ali toplo, uz umjeren do jak jugozapadnjak i temperaturu oko 20 stupnjeva.

U Slavoniji će biti oblačno uz kišu i pljuskove, a veća je vjerojatnost za njih na istoku. Iza 15 sati doći će do razvedravanja, pa će biti više sunca, no ne može se isključiti još poneki pljusak, ovaj put vjerojatnije na zapadu. Puhat će slab do umjeren vjetar, osim za vrijeme pljuska, kad može biti jak. Temperatura će se popeti do 21 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu te u gorju doći će do prolaznog smirivanja, uz sunčana razdoblja, no kasno poslijepodne stiže nova kiša. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 16 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne doći do razvedravanja uz sve više sunca. Vjerojatnost za kišu sve je manja, iako se ne može isključiti još poneki pljusak, osobito u unutrašnjosti. Nova kiša stiže navečer, prvo na sjever. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura će iznositi između 18 i 20 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu će vrijeme biti promjenjivo. U ponedjeljak će biti djelomice sunčano, u utorak vjerojatnost za kišu raste, no češće će padati u srijedu. Temperatura će se kretati oko 20 stupnjeva, a samo u srijedu bit će niža.

Vrijeme će tijekom narednih dana i na Jadranu biti promjenjivo, povremeno uz malo kiše ili pljusak, vjerojatnije na sjeveru. U ponedjeljak i utorak će puhati jugo, a u srijedu tramontana i bura. Temperatura će se kretati oko 18 stupnjeva.

U svakom slučaju, novi će tjedan biti većinom sunčan i ugodno topao. Kiša i pljuskovi bit će samo povremeni; nešto češći u srijedu na kopnu, kad će i malo zahladiti.

