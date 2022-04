Neobičan incident na autocesti u Missouriju se dogodio na dan kada Amerikanci slave konzumiranje marihuane.

Prema policijskom izvješću, kamion je u Missouriju pokušao izbjeći jednu drugu prometnu nesreću pa se u njega zabio vozač GMC Sierre. Zatim je u kamion udario još jedan kamion.

Kad je patrola na autocesti stigla na mjesto nesreće, vidjeli su zapakirane snopove marihuane po cijeloj međudržavnoj cesti Missourija. Da bi stvar bila zanimljiva, to se dogodilo 20. travnja, na dan kada Amerikanci, ali i ostatak svijeta, slave konzumiranje marihuane.

"Ovo se ne viđa svaki dan, ali je 20. travnja...", objavilu su iz kontrole prometa na Twitteru.

