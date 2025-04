Novi tjedan donosi nove nestabilnosti: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorolog

Red kiše, red sunca, pa ponovno red kiše vrijeme je koje najbolje opisuje ne samo ovaj, nego gotovo svaki travanj. Sve više sunčeve energije na našoj sjevernoj zemljinoj polutci utječe na promjenu u općoj cirkulaciji atmosfere, i prije nego na vrijeme počne sve češće utjecati azorska anticiklona i donositi nam dulja stabilna razdoblja, otvara se slobodan prolaz atlantskim atmosferskim poremećajima zbog kojih onda često kiši. Tako nam još jedno nestabilno razdoblje stiže i u tjednu pred nama. U ponedjeljak te nestabilnosti još neće biti jako izražene. Od utorka do petka zato bit će češće i lokalno intenzivnije.



Uskrsni ponedjeljak počinjemo sa sunčanim i mirnim jutrom, uglavnom bez vjetra, tek u središnjim i gorskim krajevima puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Minimalna temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 11, a na Jadranu najčešće 10-ak do 14 stupnjeva.



Poslijepodne, barem djelomice sunčano, nestabilnije uglavnom prema Kordunu i Banovini, gdje je uz jači razvoj oblaka moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura ugodna i gotovo ljetna: od 24 do 26 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano i danju također vrlo toplo. Uglavnom kasnije poslijepodne i navečer u Posavini bit će moguć i poneki pljusak. Vjetar većinom slab s juga, temperatura od 25 do čak 27 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, na sjevernom Jadranu veći dio dana i pretežno sunčano. U gorju su uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, i to izglednije u Lici. Na moru će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, rjeđe uz obalu i jugozapadnjak. Dnevna temperatura, u gorju od 19 do 24, a na sjevernom Jadranu oko 22 stupnja.



U Dalmaciji će isto prevladavati sunčano. Nestabilnije u zaleđu gdje su od sredine dana mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu ponegdje i jugozapadnjak. Temperatura, od 21 na obali i otocima do 26 stupnjeva u unutrašnjosti.

Vrijeme idućih dana

U nastavku tjedna na kopnu ponovno nestabilnije, promjenjivo, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Ali i sunčanim razdobljima, kako travnju i priliči. U utorak će prolazno zapuhati umjeren sjeveroistočnjak, inače vjetar će oslabjeti. Bit će malo i manje toplo, no ugodno i primjerenije dobu godine.



Na Jadranu i u utorak djelomice ili pretežno sunčano te uglavnom suho. Od srijede nestabilnije, uz veće šanse za kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhat će najčešće umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jedino s utorka na srijedu prolazno bura. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



Dakle, u drugoj polovici tjedna dosta nestabilno, bit će kiše, pljuskova i sunčanih razdoblja. Za sad nedjelja izgleda stabilnije i sunčanije, za neke krajeve možda i subota, no prognoze za sljedeći vikend zapravo još nisu dovoljno pouzdane.