Nakon sunčanih dana, ponovo nam stiže jesensko vrijeme. Naime, vremenska prognoza pokazuje da će od sredine tjedna vrijeme biti oblačnije i kišovitije.

Sutra ujutro će ponegdje na kopnu biti jesenske magle, a moguća je ponajprije po kotlinama gorske Hrvatske te u središnjom krajevima. Na istoku će zapuhati sjeverozapadnjak pa će tu i vrijeme biti promjenjivije, oblačnije, čak i uz mogućnost za malo kiše.

Na Jadranu će pak sutra ujutro prevladavati sunčano i suho vrijeme. Vremenska prognoza pokazuje da će ondje puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita uz pokoji jaki udar. U unutrašnjosti će termometri ujutro pokazivati od 11 do 16, a na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti uglavnom djelomice sunčano, a rijetko je moguća i kap kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverac, no neće biti hladno: očekujemo 23 do 26 stupnjeva.

Malo svježije i malo oblačnije bit će u Slavoniji i Baranji, gdje će mjestimice i kišiti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će iznositi od 21 do 24 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj sutra će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati vedro vrijeme. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita na udare jaka bura, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Na moru ostaje toplo uz temperaturu oko 27, no ugodno će biti i u gorju uz temperature od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji će također biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, ponegdje južnije i jugozapadnjak. Temperatura će biti ljetna: većinom od 26 do 28 stupnjeva.

U srijedu će u kopnenim krajevima biti postupno oblačnije, a prema kraju dana u unutrašnjosti već može biti i kiše. U četvrtak će potom biti promjenjivo uz kišu ili pokoji pljusak. Krajem dana doći će do smirivanja i razvedravanja pa će u petak biti više sunca. Uz slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, prema vikendu će biti i svježije.

I na Jadranu će u srijedu, nakon većinom sunčanog dana, navečer biti više oblaka, osobito na sjevernom dijelu gdje rastu i šanse za kišu ili pljusak. Pljuskova i grmljavine lokalno će na Jadranu biti i u četvrtak, a već u petak ponovno će prevladavati sunčano. Puhat će bura, uglavnom u četvrtak, a podno Velebita na udare olujna. I na moru će temperature iznositi do 25 stupnjeva.

