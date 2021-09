Kasno večeras istječe mogućnost da se građani samostalno popišu u sklopu prve faze Popisa stanovništva, a do 15 sati tu je mogućnost iskoristilo više do 1,5 milijuna građana. U utorak na teren kreću popisivači, a Državni zavod za statistiku objavio je službena obilježja po kojima ih građani mogu prepoznati.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), najviše je samopopisanih u Gradu Zagrebu - 56,2 posto, slijedi Primorsko-goranska s 44,87 posto te Zagrebačka županija s 40,23 posto, a najmanji je udio samopopisanih u Ličko-senjskoj županiji - 21,06 posto.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine karakterističan je po tome da je u potpunosti digitalan odnosno "bez papira" i odvija se u dvije faze - prva je samostalno popisivanje građana, a od sutra kreće druga faza odnosno izlazak popisivača na teren i traje do 17. listopada.

Zadnji dan za samostalno popisivanje putem portala e-Građani trebao je biti jučer, no uslijed velikog interesa u večernjim je satima došlo do preopterećenosti sustava i njegovog otežanog rada zbog čega je samostalno popisivanje omogućeno još danas do 23.59 sati.

Popisivači koji će popisivati stanovništvo na terenu od 28. rujna do 17. listopada 2021. godine imat će majice i maske Popisa, akreditacije, prijenosna računala te EU digitalnu COVID potvrdu, a DZS je objavio fotografije službenih obilježja, koje možete pogledati u pratećoj galeriji.

Naime, od početka Popisa stanovništva policija i Državni zavod za statistiku zaprimili su niz dojava građana o lažnom predstavljanju pojedinaca kao popisivača s ciljem ulaska ili pokušaja ulaska u dom.

Stoga su građanke i građane pozvali da budu na oprezu i da o mogućim sumnjivim događajima odmah obavijeste policiju pozivom na broj 192.