U četvrtak će se preko naših krajeva brzo premještati oslabljeni atmosferski poremećaj koji će uglavnom u sjevernom dijelu zemlje donijeti mjestimičnu kišu. Zatim će u petak u unutrašnjosti stići još malo svježiji zrak, a na Jadranu će zapuhati bura, otkriva meteorolog Ivan Čačić.

U četvrtak ujutro u većini će krajeva biti umjereno do pretežno oblačno s najviše oblaka na širem riječkom području. Uglavnom će na tom dijelu povremeno biti malo kiše. U Slavoniji i Baranji ujutro će mjestimice biti magle, dok će u Dalmaciji biti djelomice sunčano. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, a u unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od pet do 10, na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Tijekom dana će u središnjoj Hrvatskoj mjestimice, uz više oblaka, prolazno biti kiše, osobito u najzapadnijem dijelu. Krajem dana će na sjeveru doći do smanjenje naoblake. Zapuhat će ponegdje umjeren sjeverac pa će biti malo svježije nego u srijedu, uz najvišu temperaturu od 11 do 15 stupnjeva, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Ivan Čačić.

U istočnim predjelima vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho, premda poslijepodne ponegdje može pasti malo kiše. Zapuhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne će temperatura iznositi od 14 do 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u većem će dijelu dana prevladavati oblačno vrijeme, povremeno s kišom koje će najviše biti poslijepodne. Na Jadranu lokalno može biti i pokojeg pljuska i grmljavine, a na moru će prijepodne puhati umjereno do jako jugo. Poslijepodne će vjetar okrenuti na buru koja će navečer sve više jačati pa su podno Velebita potkraj dana mogući i olujni udari. Najviša dnevna temperatura u gorskom području iznosit će od 10 do 15, a na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Prijepodne će puhati slabo i umjereno jugo, a navečer se očekuje jačanje bure i to najprije na sjeveru. Poslijepodne će temperatura iznositi od 18 do 21 stupnja.

Temperatura mora vrlo je slična poslijepodnevnoj temperaturi zraka – većinom 19 ili 20 stupnjeva – što je za studeni prilično toplo.

U unutrašnjosti će tijekom narednih dana vrijeme biti djelomice sunčano i uglavnom suho, a u petak ujutro će biti magle. Za vikend će biti prohladno uz više magle i niskih oblaka, ponegdje i dugotrajnih uz moguću rosulju.

Na Jadranu će u petak većinom biti sunčano, no vjetrovito uz umjerenu i jaku buru. Tijekom vikenda vrijeme će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku pa će ponegdje biti malo kiše i to većinom u nedjelju. Bura će oslabjeti i okrenuti na istočnjak i jugo, a temperatura se neće puno mijenjati.

