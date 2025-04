Hrvati su manjina u ovih 12 općina u Hrvatskoj

Pripadnici nacionalnih manjina i hrvatskog naroda u općinama u kojima pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu, na lokalnim izborima 18. svibnja birat će 79 zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz svojih redova, od čega 12 iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Pripadnici nacionalnih manjina birat će iz svojih redova deset zamjenika župana, 18 zamjenika gradonačelnika i 39 zamjenika općinskih načelnika, dok će se iz reda pripadnika hrvatskog naroda birati 12 zamjenika općinskih načelnika.

I oni se biraju na mandat od četiri godine, na isti način, i po istom postupku kao i općinski načelnik, gradonačelnik i župan.

Hrvati zamjenike načelnika biraju u 12 općina

Pripadnici hrvatskog naroda iz svojih redova birat će zamjenike načelnika u 12 općina u kojima pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva. Te općine su Dvor, Gvozd, Krnjak, Končanica, Donji Lapac, Vrhovine, Erdut, Jagodnjak, Šodolovci, Biskupija, Civljane i Kistanje.

Broj potpisa koje treba prikupiti za kandidaturu kreće se od 35, koliko ih, primjerice, treba skupiti u Donjem Lapcu ili Ernestinovu, do 150, koliko ih treba za kandidaturu u Erdutu. Broj potrebnih potpisa 'vezan' je za broj pripadnika manjine koji ostvaruju pravo na zamjenika.

Po jednog zamjenika načelnika iz svojih će redova birati pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine, prvi u općini Dežanovec, a drugi u općini Punitovac. Po dva biraju pripadnici rusinske i bošnjačke manjine, u općinama Bogdanovci i Tompojevci te Cetingrad i Gunja, a četiri zamjenika pripadnici romske manjine u općinama Jagodnjak, Mala Subotica, Orehovica i Pribislavec.

Pripadnici mađarske manjine birat će 'svog' zamjenika načelnika u općinama Draž, Bilje, Ernestivnovo, Kneževi Vinogradi i Tordinci, a talijanske u općinama Bale, Brtonigla, Grožnjan, Oprtalj, Tal Vabriga i Vižinada.

U Kneževim Vinogradima i Jagodnjaku po dva zamjenika načelnika

Najviše zamjenika načelnika iz svojih redova, 18, birat će pripadnici srpske manjine, u općinama Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur, Sunja, Topusko, Plaški, Saborsko, Vojnić, Rasinja, Lovinac, Plitvička jezera, Udbina, Okučani, Gračac, Darda, Kneževi Vinogradi, Popovac i Stari Jankvci.

Iz navedenih je podataka jasno da će dvije općine, Kneževi Vinogradi i Jagodnjak imati po dvoje zamjenika načelnika iz reda nacionalnih manjina, mađarske i srpske te hrvatskog naroda i romske manjine.

I u 18 gradova pripadnici nacionalnih manjina birat će zamjenike gradonačelnika iz svoj redova, češke u Daruvaru i Grubišnom Polju, talijanske u Vodnjanu, Bujama, Novigradu, Poreču, Puli, Rovinju i Umagu, a srpske manjine u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Ogulinu, Vrbovskom, Obrovcu, Belom Manastiru, Kninu, Skradinu i Vukovaru.

Dva zamjenika župana biraju se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Zamjenici župana iz redova nacionalnih manjina birat će se u devet županija s tim da će se u Bjelovarsko-bilogorskoj birati dvojica, iz reda srpske i češke manjine.

Pripadnici talijanske manjine svog će zamjenika župana birati u Istarskoj, romske u Međimurskoj, a srpske u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Osječko-baranjskoj, Šibensko-kninskoj i Vukovarskoj-srijemskoj županiji.

Kandidaturu za župana moraju 'pratiti' i potpisi, a trebat će ih prikupiti od 150 do 450, ovisno o broju pripadnika manjine koja ima pravo na zamjenika.

Na lokalnim izborima biraju se i drugi zamjenici čiji broj ovisi o broju stanovnika u jedinici, a biraju se zajedno sa načelnicima, gradonačelnicima i županima.

Osijek 'pao' ispod 100.000 stanovnika, bira jednog zamjenika

U županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradu koji ima više od 100.000 stanovnika župan i gradonačelnik imaju dva zamjenika.

Samo četiri županije: Zagrebačka, Primorsko-goranska, Osječko-baranjska i Splitsko- dalmatinska imaju više od 250.000 stanovnika i u njima će se birati po dva zamjenika župana, a samo tri grada: Zagreb (767. 131), Split (160. 577) i Rijeka (107. 964) imaju pravo na po dva zamjenika gradonačelnika.

Osijek, u kojemu je broj stanovnika pao ispod 100.000, na 96. 313, ima pravo na jednog zamjenika gradonačelnika.

U županiji koja ima do 250.000 stanovnika, općini i gradu koji imaju od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu sjedištu županije župan i gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika.

'Prevedeno' to znači da će po jednog zamjenika imati župani u 16 preostalih županija, ali i gradovi poput Šibenika, Varaždina, Zadra, Gospića, Dubrovnika, Ogulina, Trogira, Sinja, Solina, te oni koji su tek neznatno 'prebacili' brojku od 10. 000 stanovnika, poput Daruvara (10. 105), Duge Rese (10. 212), ali i općine Matulji koja broji 10. 773 stanovnika.

U općinama i gradovima koji imaju do 10.000 stanovnika ne biraju se zamjenici općinskog načelnika i gradonačelnika, a među takvima su, primjerice, Crikvenica (9. 980), Valpovo (9. 789), Benkovac (9. 680), Županja ( 9. 153), Pleternica (9. 138) itd.