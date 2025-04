Papa Franjo nikad nije posjetio Hrvatsku, nije proglasio svetim blaženog Alojzija Stepinca. Vjernici zbog toga žale, a Josipa Krajinović, reporterka Dnevnika Nove TV, o papi i Hrvatima razgovarala je s onima koji su ga i osobno poznavali.

Prečasni Ivan Vučak, upravitelj Župe Krašić i dekan Jastrebarskog dekanata, prisjeća se susreta s papom u Vatikanu, kad mu je poklonio Stepinčevu bistu.

"Pitao sam ga 'Sveti Oče, evo mi u Hrvatskoj, u Krašiću, željno iščekujemo taj datum, da čujemo kada će biti proglašen'. A on je, prvi put sam to osjetio, stao, kao da mu je teško, kao da kaže – nije sve samo na meni", kaže Vučak.

Svojih razgovora s papom prisjetio se i Davor Ivo Stier.

"Kad bih rekao da sam Hrvat, ali iz Argentine, i to iz četvrti gdje je i on odrastao, iz Floresa, to mu je bilo drago i odmah bi se sjetio ljudi, zajedničkih prijatelja", kaže Stier.

A kakav je papa stav imao o Međugorju pogledajte u videoprilogu.