Kalendarski gledano, približavamo se polovini ljeta kojeg je do sad obilježilo znatno toplije i sušnije vrijeme od prosjeka, a bilo je i više sunčanih sati nego inače. U drugu polovinu ljeta ulazimo krajem ovog tjedna, a prema dugoročnoj vremenskoj prognozi, i ona će biti toplija i sušnija nego što je to uobičajeno.

U cijeloj zemlji će u srijedu ujutro vrijeme biti sunčano, samo lokalno uz malo oblaka kojih će češće biti na kopnu. Puhat će slab vjetar, a na obali slaba do umjerena bura. Vremenska prognoza pokazuje da će najniža noćna temperatura iznositi od 14 do 18, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano uz malo oblaka i slab vjetar. Postoji vrlo mala mogućnost za kratak pljusak uz granicu sa Slovenijom. Bit će vruće, toplije nego u utorak, a najviša temperatura iznosit će oko 32 Celzijeva stupnja.

U Slavoniji će vrijeme biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Posavini i oko Požege postoji mala vjerojatnost za kratak poslijepodnevni pljusak. Puhat će slab vjetar, a temperatura će biti oko 32 stupnja.

U Istri, na Kvarneru te u gorju će vrijeme biti sunčano i vruće uz malo oblaka. Bura će sredinom dana oslabjeti, pa okrenuti na maestral, a onda će predvečer ponovno zapuhati slaba do umjerena bura. Najviša temperatura na obali će iznositi oko 33, a u gorju od 27 do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno vedro. Malo više oblaka bit će u unutrašnjosti pa tamo postoji mogućnost za kratak pljusak, osobito uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će umjeren maestral, a navečer slaba do umjerena bura. Temperatura će iznositi od 32 do 34 stupnjeva.

More se na jugu zbog bure opet malo ohladilo pa ondje temperatura mora iznosit 23-24 stupnja, dok se na sjeveru kreće od 25 do 27 stupnjeva. UV indeks će u srijedu u cijeloj zemlji biti visok. Neće biti puno oblaka, što znači da su opekline moguće već za dvadesetak minuta, istaknuo je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Nikola Vikić-Topić.

VIDEO Sirene se posljednji put oglasile za Gorana Komlenca: "Zajedno smo rasli, ponikli, svaku nedjelju bili skupa..."

Veliki porast broja novozaraženih kod susjeda: U zadnja 24 sata gotovo 7000 ljudi pozitivno na koronu, zaražene i bebe

Idućih će dana na kopnu vrijeme biti sunčano sa slabim vjetrom. Malo vjetrovitije bit će u subotu, kad će zapuhati umjeren sjeverac. Noći će ugodne s temperaturom oko 17, dok će dani biti vrući i sve topliji u temperature do 35 Celzijevih stupnjeva.

Na moru će vrijeme biti vedro. Noću će puhati slaba do umjerena bura, a danju maestral. U subotu će bura ojačati na umjerenu do jaku. Najniža noćna temperatura bit će oko 25, a najviša dnevna do 35 stupnjeva.

Približavamo se polovini ljeta koje je ove godine bilo znatno toplije i sušnije od prosjeka, a bilo je i više sunčanih sati. Prema dugoročnoj vremenskoj prognozi, i druga će polovina ljeta biti toplija i sušnija nego što je to uobičajeno.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr