Prema očekivanju, prodor vrlo vlažnog i toplog sredozemnog zraka noćas je gorskim predjelima i na Jadranu donio veliku količinu oborine. Oblačno i kišno vrijeme, pokazuje vremenska prognoza, s nama će biti i u narednim danima.

Sutra ujutro u većini će krajeva prevladavati oblačno vrijeme. Mjestimice će biti kiše i to prije svega u istočnim i južnim predjelima. Vremenska prognoza pokazuje da će u Dalmaciji biti lokalnih pljuskova i grmljavine, a ponegdje na jugu se očekuje i veća količina oborine. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu mjestimice i umjeren. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će uglavnom iznositi od četiri do devet, na Jadranu od 10 do 16 stupnjeva.

U nastavku dana će u središnjoj Hrvatskoj vrijeme biti umjereno i pretežno oblačno, a mjestimice još uz mogućnost slabe kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Poslijepodnevna temperatura uglavnom će iznositi od 10 do 13 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji bit će pretežno oblačno uz povremenu kišu, osobito u istočnom dijelu. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura zraka uglavnom će iznositi od sedam do 11 stupnjeva.

U gorskom području bit će umjereno i pretežno oblačno, a ponegdje postoji mogućnost neznatne kiše. Na sjevernom Jadranu će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. U gorju će puhati slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjeveru Jadrana će zapuhati slaba i umjerena bura koja će navečer ojačati pa će podno Velebita imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura u gorskom području iznosit će od šest do 11, a na Jadranu oko 16 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo do pretežno oblačno s povremenom kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom, osobito na krajnjem jugu, gdje će biti i obilnijih oborina. Puhat će većinom umjeren sjeverni vjetar i bura. Poslijepodnevna temperatura iznosit će između 17 i 20 stupnjeva.

Zbog koronavirusa nam bolnice pucaju po šavovima: Reduciran hladni pogon, a ostaje strah da najgore tek slijedi

MORH odgovorio na pismo Milanovića kojim je Plenkovića upozorio na ponašanje ministra Banožića: "Ovdje ističemo da je prešućena činjenica..."

Sljedeća tri dana u kopnenim krajevima će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, osobito u ponedjeljak. U noći s petka na subotu u najvišem gorju moguća je susnježica i snijeg. U subotu će u gorju puhati umjeren do jak sjeverni vjetar.

Na Jadranu će u narednim danima vrijeme biti promjenljivo oblačno s kišom, osobito u subotu, kada u Dalmaciji može biti izraženijih lokalnih pljuskova i grmljavine. U subotu će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhati umjerena i jaka bura, a u nedjelju i ponedjeljak će u većem dijelu Dalmacije puhati jugo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr