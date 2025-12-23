Blagdanska čarolija u Varaždinskoj županiji – od Staroga grada do Trakošćana

Ako ćete božićne blagdane, a vjerojatno kao i većina nas hoćete jer tko bi odolio, provesti guštajući za raskošnom trpezom, ideja aktivnog ispraćaja stare i dočeka nove godine zvuči ne samo dobro, nego sjajno. Vratiti adrenalin duši i tijelu. Pa još ako ste barem mrvicu praznovjerni (i, opet, tko nije) pristojna doza zdrave energije na prelasku iz starog u novo, zvuči kao jamac da će nam i cijela godina u koju ulazimo biti baš takva- energična i zdrava.

A za to je tu – Varaždinska županija.

Kako to u Varaždinskoj županiji dočekati Novu godinu? Najbolje u Novom Marofu, gradu Ivana Rabuzina. Jer na doček ćete, prihvatite li izazov, stići onako kako stižu i domaćini, biciklima. Zimski „Šic na bic“, prosinačka inačica popularne marofske biciklijade, idealan je za završetak godine u pokretu. Druga je, jednako zanimljiva i atraktivna varijanta, Šetnja Rabuzinovim bregima, planinarska tura brežuljcima koji su inspirirali Ivana Rabuzina za slikarova raskošna platna naive. Pritom je tu i doza avanture, obilazak vojnog bunkera JNA iz pedesetih godina prošlog stoljeća.

Novi Markof, doček u podne (Foto: TZ Varaždinske županije)

O kondiciji ne treba brinuti, bilo biciklistička ili planinarska ruta, obje su prilagođena rekreativcima, tempo ugodan i taman će vas dovoljno zagrijati za novogodišnji party točno u podne, koji se u Novom Marofu, ispred Kulturnog centra Ivan Rabuzin, održava osmi put zaredom.

Novi Marof - Zimski šic na bic (Foto: TZ Varaždinske županije)

Tradicionalno podnevno nazdravljanje šampanjcem među raskošnim bregima Varaždinske županije u Marof privlači goste iz cijele regije, a sudeći prema velikom interesu, jednako će razdragano mnoštvo zajedno ući i u 2026. godinu.



Kako, nego aktivno, jasno je kad je Varaždinska županija u pitanju. Točno u ponoć start je tradicionalne Novogodišnje utrke, koja se u Varaždinu održava dugih četiri desetljeća Staza je duljine pet kilometara, a ako ste svu svoju kondiciju iscrpili tijekom aktivnog dana u Novom Marofu, netko trkače treba i bodriti.

Novogodišnja utrka (Foto: TZ Varaždinske županije)

Advent u Varaždinu



Bilo bi šteta ući u novu, a ne ispratiti kako valja i godinu na izmaku. Ako i nije bila sjajna, sretni što smo odlazi, ako je bila uspješna, zaslužila je zdravicu.

A nema boljeg mjesta za to od Adventa u Varaždinu.

Adventska čarolija u Varaždinu nije ništa manje nego baš to – čarolija. I taman kad pomislimo da su nakon dvije godine zaredom, prema izboru Facebook pratitelja portala Gradonačelnik. Hr, a pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, osvojene titule najljepšeg adventa u Hrvatskoj, da je barokni grad na hrvatskom sjeveru ispucao sve adute, Varaždinci nas demantiraju. Iznova nadmaše sami sebe.

A da se ista titula dodjeljuje i županijama, Varaždinska bi nesumnjivo bila među favoritima izbora. Jer kad se adventskim događanjima u Gradu Varaždinu pribroje i ona, jednako maštovita i entuzijastična, drugih gradova i općina, županijska se adventska priča pretvara u bajku.

A tko ne voli bajke?

Rudolfov čarobni let i Čarobni grad



No, krenimo redom. Znali smo da se Advent u Varaždinskoj županiji ne zaobilazi, ali superlativi s kojim posjetitelji časte ovogodišnja izdanja, izazvali su u nama dozu skepse. Jesu li gosti još od lani na nosu ostavili ružičaste naočale? Ili je zaista moguće nadmašiti prošla izdanja? Čime? Što su to Varaždinci, a pod tim izrazom, podrazumijevamo građane cijele županije, novog smislili? Ima li uopće nešto novo, a što Hrvatska dosad nije vidjela?

Advent u Varaždinu - Rudolfov čarobni let (Foto: TZ Varaždinske županije)

Uvjerili smo se da ima.

Osim što ima najveće adventsko klizalište u regiji, ovdje se i Djed Mraz spušta odakle i priliči – s neba. Saonicama, nego čime, tik uz osvijetljene zidine varaždinskog Staroga grada. „Rudolfov čarobni let“ prizor je koji bi zaista bilo šteta propustiti, a može se vidjeti samo u Varaždinu i to svakoga dana u 16.30 sati.

Ruku pod ruku sa svojom družicom, Bakom Mraz, po spuštanju odlazi u svoju rezidenciju – Čarobni grad, koji svake godine biva oplemenjen novim sadržajima. Pa ako ste mislili da ste bili lani i predlani i što novog se može očekivati, Varaždinci će vas odmah uvjeriti da se može. Put do Kuće Djeda Mraza i ove godine vodi kroz Čarobni lift, sada obogaćen s novim vizualnim efektima. No, ne zaboravite, putem Eventima ili na licu mjesta, ali ovdje riskirate čekanje u redu, preuzeti besplatne ulaznice.

Termine je moguće rezervirati do tjedan dana unaprijed, a želite li cijeli lift samo za sebe, nije problem, luksuz privatnosti, za maksimalno će vas šest osoba stajati tek 30 eura, pet eura po osobi.

A u Čarobnom Gradu, koji ove godine donosi više od 120 besplatnih programa, uz razgovor vas s Djedom Mrazom, očekuje i pravi mali festival pripovijedanja njegove gospođe, Bake Mraz.



Trakošćan – dvorac svijetla



Svi su koncerti u vrijeme Adventa besplatni, a kako biste si osigurali provod baš po vašem guštu, najmudrije je na web stranici Adventa ( www.adventuvarazdinu.com) proučiti program i tek potom se upustiti u vlastitu adventsku avanturu. Bez briga, čak i onih oko parkinga jer Grad je osigurao besplatna parkirališta na trima lokacijama, s kojih se do srca događanja stiže tu parkiranim autobusima. Treba li reći da su i oni besplatni?

Šteta bi bila otići sa sjevera, a ne vidjeti i ostalu ponudu, osobito nas se dojmila izložba svjetlosnih skulptura „Dvorac svijetla“ u Trakošćanu. Jedan od najljepših dvoraca u Europi već sam je po sebi dovoljno atraktivan, ali uz čaroliju glazbe i svijetla koja njime danas vlada, zaista je, teško se uz proživljeni dojam oteti velikim riječima – spektakularan. I to svakoga dana od 17 do 21 sat.

Trakošćan - konji i kočija (Foto: TZ Varaždinske županije/PR)

Budući da je događanja mnogo, a šteta bi bila i jedan propustiti, vrijedno je razmisliti i, ne samo o jednom, nego nekoliko svečarskih dana u Varaždinskoj županiji. Kratki predah uvijek je dobrodošao. Započnite ga posjetom Adventa u Varaždinu, nastavite izletom do Trakošćana, navečer plešite na nekom od koncerata, a dan završite ušuškani pod debelom perinom u jednoj od mnogih kuća za odmor po varaždinskim bregima.

Naspavajte se, ugrijte uz otvorenu vatru u kaminu pa sjednite na bicikl ili obujte udobne cipele za hodanje i s veselim se društvom preko brega odvezite na novogodišnji doček u podne. Malo odmorite, obiđite još koji županijski advent, niti jedan vas neće ostaviti imunima.

Vjerujte, sve u svemu, Varaždinska županija nudi blagdane za pamćenje.

