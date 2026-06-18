TRI BMW SERIJE, TRI RAZLIČITA KARAKTERA - SADA UZ POSEBNE UVJETE FINANCIRANJA

Elegancija, tehnologija i sportski karakter sada su dostupni u okviru BMW ponude modela Serije 1, Serije 2 i Serije 3. Uz prepoznatljiv dizajn i napredna tehnološka rješenja, odabrane izvedbe uključuju M Sport paket, metalik boju, servisni paket te produženo jamstvo, čime se dodatno naglašava vrijednost i cjelovitost ponude.

Tomić & Co. ponovno donosi atraktivnu ponudu za sve koji žele postati dijelom svijeta premium mobilnosti. Modeli BMW Serije 1, BMW Serije 2 i BMW Serije 3 dostupni su odmah uz posebne uvjete financiranja, a odabrane izvedbe dodatno uključuju bogatu opremu i pogodnosti koje vlasništvo nad BMW-om čine još privlačnijim.

Aktualna ponuda obuhvaća modele koji već godinama predstavljaju mjerilo u svojim segmentima - od kompaktnog gradskog automobila i elegantnog Gran Coupéa do poslovne limuzine koja desetljećima definira standarde premium klase. Uz prepoznatljiv dizajn, napredne tehnologije i voznu dinamiku po kojoj je BMW poznat, kupcima su na raspolaganju i posebno povoljni uvjeti financiranja.

Posebna akcijska ponuda uključuje niz dodatnih pogodnosti, među kojima su M Sport paket, metalik boja, automatski mjenjač, produženo jamstvo do 3 godine odnosno 200.000 kilometara te servisni paket do 5 godina odnosno 100.000 kilometara, pružajući kupcima dodatnu vrijednost i veću bezbrižnost tijekom vlasništva.

KOMPAKTNI PREMIUM MODEL S IZRAŽAJNIM DIZAJNOM I DIGITALNIM FOKUSOM

BMW Serije 1 već od 32.900 € uz mjesečni obrok već od 329 €*

PR (Foto: PR)

BMW Serija 1 ostaje idealan ulazak u premium segment, spajajući izražajan dizajn, napredne digitalne tehnologije i visoku razinu svakodnevne funkcionalnosti. Prepoznatljiva interpretacija BMW maske, suvremeni LED svjetlosni potpis i dinamične proporcije naglašavaju njezin sportski karakter, dok unutrašnjošću dominira BMW Curved Display, koji objedinjuje digitalnu instrumentnu ploču i središnji zaslon.

BMW Operating System 9 omogućuje intuitivno upravljanje funkcijama vozila, naprednu povezivost i personalizirano korisničko iskustvo. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, agilnim voznim osobinama i bogatoj sigurnosnoj opremi, BMW Serija 1 odličan je izbor za dinamičan gradski stil života i vozače koji žele napraviti prvi korak u BMW premium svijet.

ELEGANCIJA GRAN COUPÉA ZA SVAKI DAN

BMW Serije 2 već od 35.900 € uz mjesečni obrok već od 359 €**

PR (Foto: PR)

BMW Serije 2 uspješno spaja emocionalan dizajn coupéa s praktičnošću četverovratnog automobila. Izdužena silueta, skladne proporcije i naglašena sportska linija stvaraju automobil koji se ističe u svakom okruženju.

Digitalizirana unutrašnjost donosi BMW Curved Display i najnovije generacije BMW digitalnih usluga, dok napredni sustavi pomoći vozaču i povezivosti dodatno podižu razinu udobnosti tijekom svakodnevnih putovanja. Zahvaljujući kombinaciji atraktivnog izgleda, funkcionalnosti i vozne dinamike, BMW Serije 2 predstavlja jedan od najzanimljivijih modela u premium kompaktnom segmentu.

LIMUZINA KOJA VEĆ DESETLJEĆIMA POSTAVLJA STANDARDE

BMW Serije 3 već od 43.500 € uz mjesečni obrok već od 435 €***

PR (Foto: PR)

Već gotovo 50 godina BMW Serije 3 sinonim je za sportsku poslovnu limuzinu. Model BMW 318i nastavlja tu tradiciju kombinirajući elegantan dizajn, naprednu tehnologiju i prepoznatljivu BMW dinamiku vožnje.

Modernu unutrašnjost obilježava BMW Curved Display sa sustavom BMW iDrive temeljenim na BMW Operating Systemu 8.5, koji omogućuje intuitivno upravljanje funkcijama vozila, navigacijom i povezivanjem s mobilnim uređajima. Napredni sustavi pomoći vozaču dodatno pridonose sigurnosti i udobnosti, kako u gradskoj vožnji tako i na dužim putovanjima. Zahvaljujući uravnoteženom spoju udobnosti, učinkovitosti i sportskog karaktera, Serija 3 i dalje ostaje jedan od najpoželjnijih modela među vozačima koji traže automobil za poslovne i privatne obveze.

Bez obzira tražite li kompaktan automobil za svakodnevnu gradsku vožnju, elegantan Gran Coupé ili poslovnu limuzinu s bogatom tradicijom, ponuda Tomić & Co. omogućuje odabir BMW modela prilagođenog različitim potrebama i životnim stilovima. Ograničena ponuda dostupna je uz atraktivne uvjete i širok izbor boja te opreme, stoga je ovo prava prilika za odabir modela koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama. Ponude financiranja izrađuju se u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

Za više informacija o modelima, uvjetima financiranja i dostupnim konfiguracijama posjetite Tomić & Co. prodajno-servisne centre u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu, Osijeku i Puli ili saznajte više na službenoj web stranici BMW Hrvatska.