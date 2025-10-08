Tokić izlazi na burzu - širenje ključnog dobavljača automobilskih dijelova u regiji

35 godina kontinuiranog rasta i inovacija

Tokić grupa uspješno posluje već 35 godina, bilježeći kontinuirani rast i dobit. Prosječna stopa rasta tijekom proteklih dvadesetak godina iznosila je 17 posto. Kontinuiranim investiranjem u širenje i razvoj, Tokić je izgradio najgušću prodajnu mrežu u Hrvatskoj, a dodatno je ojačao prisutnost u Sloveniji akvizicijom Bartoga, vodećeg slovenskog distributera guma, 2020. godine. Ova akvizicija osigurala je značajan tržišni udio u Sloveniji, ali i neprocjenjivo iskustvo u preuzimanjima i integraciji kompanija.

Daljnjoj brzoj ekspanziji poslovanja Grupe pogoduje i stanje na tržištu. Hrvatska i okolne zemlje imaju jedne od najstarijih voznih parkova u Europi, s prosječnom starošću vozila od oko 14 godina, što potiče stabilnu i rastuću potražnju za zamjenskim dijelovima. S druge strane, globalni trendovi poput digitalizacije prodaje, povezivanja online i offline kanala te prilagodbe električnim i hibridnim vozilima otvaraju dodatne mogućnosti za širenje poslovanja. Tokić, s modernom infrastrukturom i iskustvom, spreman je odgovoriti na sve ove izazove.

Ulaganje u edukaciju, širenje i transformaciju

Važan dio poslovnog modela tvrtke čini Tokićev školski centar (TEC), regionalni centar znanja i tehnoloških inovacija. Kroz stručne i certificirane edukacije, TEC pruža podršku servisima, mehaničarima i partnerima, koristeći napredne metode i suvremene tehnologije. Kako automobili postaju sve kompleksniji, s integriranim softverima i senzorikom, stalna edukacija mehaničara postaje nužnost.

U prvih šest mjeseci ove godine, TEC je oborio rekord popunjenosti, kroz 20 revidiranih i tehnološki unaprijeđenih modula educirajući oko 160 mehaničara. U drugom dijelu godine planirano je još 170 polaznika. Iz Tokića vjeruju da će TEC i dalje igrati ključnu ulogu u razvoju struke, jer su tehnološka znanja i digitalne kompetencije temelj budućeg uspjeha.

Investicija u logistiku i budući rast

Upravo zato, najveći dio sredstava prikupljenih kroz IPO Tokić planira usmjeriti u izgradnju i opremanje modernog logističko-distribucijskog centra u Sesvetskom Kraljevcu, koji će omogućiti dodatni tržišni iskorak. Radi se o centru s visokim stupnjem automatizacije koji će rasteretiti problem kadrova, a samim time i ubrzati poslovanje. Novi centar prostirat će se na 44 tisuće kvadratnih metara, a njegova gradnja bi započela već početkom iduće godine. Preostali dio sredstava koristit će se za financiranje redovnog poslovanja Grupe (radni, odnosno obrtni kapital i kupnju robe), te za kapitalne investicije i potencijalne akvizicije, s ciljem jačanja tržišne pozicije i širenja poslovanja Tokić grupe u regiji.

Tokić kartica vjernosti - četvrt milijuna zadovoljnih korisnika

Tokić kontinuirano ulaže i u odnose s kupcima, a ključni alat u tome je Tokić kartica vjernosti. Ovaj besplatan program nagrađivanja omogućuje članovima da prikupljaju bodove, ostvaruju popuste i koriste ekskluzivne pogodnosti u svim poslovnicama i putem mobilne aplikacije. Danas program broji 250.000 zadovoljnih korisnika, što jasno pokazuje koliko Tokić uspješno povezuje kvalitetu proizvoda i iskustvo kupaca s dugoročnim rastom i stabilnošću poslovanja.

Čvrsta tržišna pozicija

Tokić grupa danas posluje kroz 123 vlastite i franšizne poslovnice u Hrvatskoj i Sloveniji te zapošljava više od 1.300 ljudi. Prošlu godinu zaključila je s 232 milijuna eura prihoda, što predstavlja rast od 10,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je dobit porasla 14 posto, na 9 milijuna eura. Kroz nadolazeći IPO, Tokić planira ponuditi 1,2 milijuna dionica bez nominalnog iznosa, čime investitorima pruža priliku da postanu dio stabilnog i kontinuirano rastućeg regionalnog lidera u distribuciji automobilskih dijelova, koji istovremeno ulaže u ljude, tehnologiju i proširenje poslovanja.