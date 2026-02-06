Putnički zrakoplov sekunde od katastrofe: Promašili pistu, morali kočiti pri 200 km/h

Sekunde su dijelile putnički zrakoplov Scandinavian Airlinesa (SAS) Airbus A320 od katastrofe kada su piloti greškom pokušali poletjeti i prije nego što je zrakoplov stigao na uzletno-sletnu pistu.

U četvrtak navečer, oko 22 sata, skandinavski zrakoplov s 165 ljudi u zračnoj luci u Bruxellesu dosegnuo je brzinu od oko 200 km/h na uskoj i relativno kratkoj rulnoj stazi uz pistu. Piloti su naglo zakočili kada su shvatili da su pogriješili - samo nekoliko metara prije kraja rulne staze, blizu spremnika goriva.

Putnici su se, nakon 90 minuta čekanja, iskrcali uz pomoć hitnih službi, a, a let SK259 za Kopenhagen je otkazan.

SAS je danskim medijima rekao da je polijetanje zaustavljeno i da je došlo do "nepravilnosti". Srećom, nije bilo ozlijeđenih, prenosi The Times.

Belgijski istražitelji pokušavaju utvrditi kako su piloti zamijenili rulnu stazu, jednu od karakteristično osvijetljenih staza nalik prometnicama koje zrakoplovi koriste za kretanje malom brzinom po zračnoj luci, za pistu 07 Right, dugu uzletnu stazu orijentiranu prema sjeveroistoku.

Podaci koje je zrakoplov slao pokazali su da se kretao brzinom od oko 200 km/h, blizu svoje uzletne brzine od oko 275 km/h, kada su piloti shvatili da se nalaze na rulnoj stazi "Echo".

"Zrakoplov se zaustavio tik prije spremnika goriva zračne luke", objavio je portal Aviation Herald.

"Sve se treslo"

Piloti su shvatili svoju grešku oko 40 sekundi nakon što su dobili odobrenje za polijetanje s kontrolnog tornja Zaventem, prema snimkama kontrole zračnog prometa prenesenim na zrakoplovne lokacije.

"Dobro smo, ali nešto je ozbiljno pošlo po zlu", rekao je jedan od pilota kontrolorima.

Kapetan je rekao putnicima da je posada bila prisiljena izvesti "intenzivan manevar kočenja" zbog korištenja rulne staze. Putnik Anders Bork Hansen rekao je za TV2 da je iskustvo bilo zastrašujuće.

"Baš kad smo postigli toliku brzinu da smo trebali poletjeti, naglo su zakočili, zakrilca na krilima su se otvorila, a motori su prebačeni u obrnuti potisak pa se sve treslo", rekao je.

"Osjećali smo se kao da smo samo nekoliko sekundi udaljeni od katastrofe", dodao je drugi svjedok.

Glasnogovornica SAS-a potvrdila je danskim medijima da je let otkazan nakon prekinutog polijetanja te da su svi putnici preusmjereni na druge letove.

Pogreška oba pilota

Posljednjih godina bilo je nekoliko incidenata u svijetu u kojima su posade zamijenile rulne staze s pistama, unatoč njihovim jasnim oznakama i izgledu, ali su pogreške ranije uočene i nijedna nije bila tako blizu polijetanja.

Luk de Wilde, belgijski stručnjak za zrakoplovstvo, rekao je: "Trebale su najviše tri ili četiri sekunde da se dosegne brzina pri kojoj bi zrakoplov morao poletjeti. Međutim, mislim da je rulna staza prekratka za to i da bi zrakoplov vjerojatno završio u travi ili se srušio".

"I meni je to misterij jer je ovo izuzetno rijetko", dodao je. "Sve upućuje na pogrešku oba pilota - kapetana i kopilota. Ovo je moglo imati katastrofalne posljedice."