Žena pronašla bebu u smeću, želi je posvojiti: Stigao odgovor Centra za socijalni rad

U Zemunu, mjestu pored Beograda, pored kontejnera je u petak pronađena beba, a žena koju je pronašla, Maja Miladinović, rekla je da bi je željela posvojiti, nakon čega su se oglasili iz Centra za socijalni rad.

"Ovdje se radi o kaznenom djelu. Dijete je bačeno i ostavljeno da umre. Mislim da je još rano da se uopće razmišlja o posvojenju. Ali, svakako, sama procedura podrazumijeva da se poštuju ljudi koji se već nalaze na listi čekanja za usvajanje. To je komplicirana procedura", objasnili su iz Centra za Telegraf.

Također su pojasnili koji su to prvi koraci koje bi Miladinović trebala poduzeti i što sada može.

"Može podnijeti zahtjev za usvajanje, obratiti se potrebnim institucijama i krenuti u sve to", rekli su iz Centra te ponovili da je prerano o svemu ovome govoriti jer je slučaj jako svjež, a okolnosti pod kojim je dijete završilo pored kontejnera i dalje nerazjašnjene.

"Ja bih jako voljela posvojiti djevojčicu koju sam pronašla. Nemam djece, ali imam uvjete i to bi bio jedan jako sretan kraj ako bi se to dogodilo. Uskoro ću kontaktirati Centar za socijalni rad da bih saznala koji su moji sljedeći koraci", rekla je Miladinović.

Ranije je ispričala da je bebu pronašla nakon što je zastala jer joj se učinilo da čuje glasanje mačića.

"Oko 8:20 sam prolazila da nahranim mace i čula sam jedan neobičan zvuk. Kao jaukanje koje se povremeno javljalo pa bi prestalo. Bila sam zabrinuta, mislila sam da se možda neka maca zaglavila ili da je netko bacio novorođene mace jer nisam mogla definirati odakle taj zvuk dolazi", prisjetila se.

"Preskočila sam ogradu i vidjela sam neko grmlje. Bila sam uvjerena da se neka maca zaglavila. Međutim, kada sam se podigla, vidjela sam vrećicu i da se nešto mrda u njoj. Bila sam u potpunom šoku kad sam otvorila vrećicu i vidjela bebu", dodala je.