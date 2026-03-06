Žena iz Georgije tužila američku vladu: Na aerodromu je natjerali da prođe kroz skener unatoč medicinskom uređaju

Žena iz američke savezne države Georgije podnijela je tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država tvrdeći da je pretrpjela šok i trenutnu bol nakon što su je zaposlenici Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisilili da prođe kroz detektor metala u zračnoj luci, unatoč tome što ih je upozorila na medicinski implantat.

Kerri Thomas 18. veljače podnijela je građansku tužbu zbog incidenta koji se, prema njezinim tvrdnjama, dogodio u svibnju 2024. na međunarodnoj zračnoj luci Hartsfield-Jackson u Atlanti. U tužbi navodi da su agenti TSA-e ignorirali njezine molbe da bude pregledana opipom umjesto prolaska kroz skener jer ima implantirani stimulator leđne moždine.

Prema navodima iz tužbe, Thomas je 21. svibnja 2024. oko 5 sati ujutro stigla na kontrolnu točku North Security u zračnoj luci. Tvrdi da je odmah obavijestila agente o svom medicinskom uređaju te im pokazala identifikacijsku karticu koju je dobila od liječnika. Unatoč tome, zaposlenici su navodno ignorirali i njezin zahtjev i karticu, piše People.

"Više je puta tražila od jednog ili više zaposlenika ili agenata TSA-e da bude odvedena u privatnu prostoriju kako bi je pregledali opipom, umjesto da bude prisiljena proći kroz detektor metala", stoji u tužbi. Umjesto toga, tvrdi da joj je jedan od agenata rekao: "Jedini način da uđete u avion je da prođete kroz uređaj".

Stimulator leđne moždine je implantirani medicinski uređaj koji šalje male električne impulse izravno u leđnu moždinu kako bi ublažio kroničnu bol. Uređaj se sastoji od male baterije slične pacemakeru i tankih žica, a pacijenti ga mogu kontrolirati kada osjete bol.

Prema informacijama medicinske ustanove Johns Hopkins Medicine, sigurnosni skeneri u zračnim lukama mogu detektirati takve stimulatore. Međutim, pacijentima se obično izdaju identifikacijske kartice kako bi mogli izbjeći prolazak kroz uređaje za skeniranje i umjesto toga zatražiti drugačiji pregled. Neki pacijenti navode da sigurnosni uređaji na aerodromima mogu izazvati neugodne, iako bezopasne smetnje njihovim stimulatorima.

Thomas tvrdi da je, kada se približila skeneru, pokušala još jednom upozoriti drugog zaposlenika TSA-e na svoj medicinski implantat. Prema tužbi, zaposlenik joj je odgovorio da je uređaj podešen ili ponovno kalibriran kako bi imao manji utjecaj na nju.

U dokumentu se navodi da je nakon prolaska kroz skener osjetila šok i trenutnu bol, te da joj je sigurnosni uređaj pritom oštetio stimulator leđne moždine.

Tužba također tvrdi da zaposlenici TSA-e nisu poštovali vlastita pravila agencije koja putnicima omogućuju da zatraže pregled opipom umjesto prolaska kroz sigurnosni skener.

Na službenoj stranici TSA-e navodi se da putnici koji ne žele proći kroz sigurnosne uređaje trebaju o tome obavijestiti službenika, nakon čega se može provesti pregled opipom. Takav pregled obavlja službenik istog spola, a putnik u bilo kojem trenutku može zatražiti i privatni pregled.

Thomas u tužbi tvrdi da je zbog incidenta pretrpjela fizičke ozljede i materijalnu i nematerijalnu štetu, zbog čega joj je bila potrebna medicinska pomoć, uključujući operaciju.

Kao tuženik u postupku navodi se vlada Sjedinjenih Američkih Država, a tužba je podnesena temeljem Zakona o federalnim deliktnim zahtjevima koji pojedincima omogućuje da traže novčanu odštetu od države. Thomas je zatražila suđenje pred porotom te odštetu u iznosu koji će se utvrditi tijekom sudskog postupka.