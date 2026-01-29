Zelenski: "Rusi će do nedjelje izvesti masovni napad"

Ukrajinska obavještajna služba došla je do informacija da Rusija planira izvesti "novi masovni napad" u vremenu između petka i nedjeljnih trilateralnih mirovnih pregovora.

Objavio je to predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u video obraćanju na službenom X-u.

"SAD, Europa i svi naši partneri moraju razumjeti da to diskreditira diplomatske pregovore. Svaki pojedini ruski napad to čini", rekao je.

The Russians are preparing a new massive strike – our intelligence indicates this. The United States, Europe, and all our partners have to understand how this discredits diplomatic talks. Every single Russian strike does. pic.twitter.com/1bKKXNeMwe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2026

Najnoviji krug pregovora između SAD-a, Ukrajine i Rusije trebao bi se održati u nedjelju, nakon razgovora prošlog vikenda koje su sve strane opisale kao "konstruktivne".

U međuvremenu, Kremlj je reagirao na novo izvješće prema kojem se vjeruje da je Rusija tijekom invazije na Ukrajinu pretrpjela najteže gubitke na bojištu koje je svijet vidio od Drugog svjetskog rata.

Centar za strateške i međunarodne studije navodi da je rat rezultirao s oko 1,2 milijuna ruskih žrtava te između 500.000 i 600.000 ukrajinskih žrtava. To uključuje i ranjene i poginule vojnike.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da takva izvješća nisu "pouzdana" te je ukazao na službenu rusku statistiku – iako Moskva rijetko objavljuje brojke o svojim gubicima, a one koje jest objavila smatraju se podcijenjenima.