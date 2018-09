Na snimci se može vidjeti kako se smrtonosni val nezaustavljivo približava obali i guta sve pred sobom.

U tsunamiju koji je nakon snažnog potresa pogodio indonezijski grad Palu poginule su stotine ljudi, a amaterske snimke prvog udara doista lede krv u žilama. Broj mrtvih i ranjenih i dalje raste.

Na snimci se može vidjeti kako se smrtonosni val nezaustavljivo približava obali i guta sve pred sobom. Snimatelj se zajedno s drugim ljudima nalazio u vrhu jedne zgrade, a s dolaskom vala svi su nagonski počeli bježati.

Video je na Twitteru objavila stranica Severe-weather.eu i možete ga pogledati u nastavku.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB