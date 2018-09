Najmanje je 30 ljudi poginulo kada su jak potres i tsunami u petak pogodili grad Palu na indonezijskom otoku Sulawesi, kazao je bolnički dužnosnik za TV postaju Metro u subotu ujutro.

The Guardian prenosi da je u potresu i tsunamiju stradalo 48 ljudi, a da je brojka ozlijeđenih 365.

Tsunami praćen valovima visokim dva metra pogodio je Palu, izazvan potresom magnitude 7,5.

Amaterske snimke pokazuju kako je voda zapljusnula kuće duž obale Palua odnoseći pritom brodove i prodrijevši u gradsku džamiju.

"Tijela poginulih našli smo na nekoliko mjesta, a najčešće su udareni dijelovima srušenih kuća ili ih je odnio tsunami... no još uvijek prikupljamo podatke", rekao je glasnogovornik nacionalne agencije za izvanredna stanja Nugroho odbivši za sada govoriti o broju žrtava.

Doktor Komang Adi Sujendra rekao je za Metro TV da je 30 ljudi poginulo i da su njihova tijela odnesena u bolnicu, dodavši kako 12 drugih čeka na operaciju.

Snažni potres dogodio se tri sata nakon slabijeg jakosti 5,9 u blizini tog područja.

Prvi potres je uništio kuće, usmrtio jednu osobu i ozlijedio njih najmanje deset, objavile su vlasti. "Potres se osjetio iznimno jako, očekujemo još štete i žrtava", dodao je Nugroho.

U ribarskom gradiću Donggala, koji je bio najbliži epicentru potresa, i u Paluu živi preko 600.000 ljudi.

U nizu potresa u srpnju i kolovozu na turističkom otoku Lomboku poginulo je gotovo 500 ljudi, stotine kilometara jugozapadno od Sulawesija.

Indonezija se nalazi na rubu Pacifičkog vatrenog prstena i često ju pogađaju potresi.

Veliki potres pored sjevernog indonezijskog otoka Sumatre je 2004. pokrenuo tsunami koji je diljem Indijskog oceana ubio 226 tisuća ljudi u 13 država, među njima 120 tisuća Indonežana. (Hina)

New: Video shows violet tsunami striking Palu in Indonesia after a M7.5 earthquake on the island of Sulawesi (Image: USGS): https://t.co/obE5aCrluU pic.twitter.com/2WardHSrKF