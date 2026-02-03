Žalio se na jaku bol u rektumu, završio na operaciji: Šok u bolnici, evakuirani odjeli i alarmirane hitne službe

Dramatična noć odvijala se u bolnici Rangueil u francuskom Toulouseu, gdje je liječnički tim hitne pomoći ostao zatečen nakon nevjerojatnog otkrića tijekom jedne operacije.

Muškarac se u subotu javio na hitni prijam zbog jakih bolova u području rektuma, no liječnicima nije dao dodatna objašnjenja o uzroku tegoba. Situacija je ubrzo poprimila ozbiljne razmjere.

Tijekom kirurškog zahvata, koji je započeo oko dva sata ujutro, medicinsko osoblje otkrilo je granatu iz Prvog svjetskog rata u pacijentovu rektumu. Riječ je o kolekcionarskom projektilu iz 1918. godine, dugom gotovo 20 centimetara i promjera oko 10 centimetara.

Zbog straha od moguće eksplozije bolnica je odmah aktivirala hitne službe. Na mjesto događaja poslani su policija, vatrogasci i specijalizirani tim za deaktiviranje eksplozivnih naprava. Granata je ubrzo neutralizirana, piše Le Populaire.

Iako je kasnije utvrđeno da eksplozivna naprava nije predstavljala neposrednu opasnost, okolnosti u kojima se našla u tijelu pacijenta ostale su nejasne, a cijeli slučaj izazvao je šok i pomutnju među osobljem bolnice.

Muškarac je zadržan na promatranju, očekuje se da će uskoro biti ispitan, a slučaj bi trebao preuzeti ured javnog tužitelja u Toulouseu.