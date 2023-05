Javnost ovih dana komentira bizarni nalaz iz jedne zagrebačke bolnice. Par je došao na hitnu s puževima u anusu. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

Bizaran nalaz proširio se društvenim mrežama poput virusa, no nije bio virus. Glavni akteri: mladić i djevojka te puževi koji su završili tamo gdje nisu trebali.

''Strana tijela u rektumu su stvar s kojom se susrećemo. One su posljedica obično toga da pacijenti to ili učine sami ili uz pomoć nekoga. Ovdje je bilo vezano za neku seksualnu igru i to se događa. Takva strana tijela nekada izađu sama, a nekada završavaju kao kod ovog slučaja, na hitnoj'', objasnio je gastroeneterolog Davor Štimac.

I koliko god zvuči bizarno, sličnih situacija, dodaje, ima gotovo svakodnevno: ''Znaju biti neke boce, imali smo slučajeve s čak teglama od krastavaca - svašta si ljudi uspiju ugurati.''

Iako se ovakve situacije često vežu uz takozvane fetišiste, odnosno "kinkere", oni ovakav čin strogo osuđuju te su priopćenjem poručili: ''Prilično smo uvjereni da taj par nema nikakve veze s BDSM-om i fetiš scenom jer se pojedinci uključeni u tu scenu prije svega drže osnovnog postulata - sigurnost, razum, sporazum - što ovdje nipošto nije bio slučaj, već je čin krajnje neodgovornosti i idiotizma.''

Strana tijela s razlogom se zovu strana

Psihijatri ovaj slučaj ne žele komentirati, a Štimac ističe kako posebno treba paziti na dvije skupine ljudi: ''Od male djece koje gutaju igračke do zapravo starijih dementnih osoba koje isto tako mogu progutati neki predmet koji im zaostane u jednjaku ili želucu.''

Nerijetko se upravo gutanje ili guranje stranih predmeta u tijelo zloupotrebljava, a Štimac upozorava da to često čine zatvorenici: ''To im je jedan od načina da dođu na endoskopski pregled, da im se to izvadi, da se na nekoliko dana izvuku iz svojeg prostora u kojem se nalaze, u zatvoru.''

Od ovoga se rijetko umire, ipak, dodaje, strana tijela s razlogom se zovu strana i nitko ih ne bi trebao silom stavljati u sebe.

