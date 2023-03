Marija Zaharova izrazila je duboku zabrinutost zbog navoda o prodaji srpskog oružja Ukrajini. Tražie i službeno očitovanje Beograda.

Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova kaže kako je Moskva tražila slubeno očitovanje Beograda o navodima da je Srbija Ukrajini isporučila oružje preko posrednika.

"Već smo zatražili od Beograda da se izjasni. Takve izjave ne treba davati ni putem medija, ni preko Telegram kanala, ni kroz curenje informacija već putem službenog priopćenja stava srbijanske strane", izjavila je u intervjuu za RBC.

Riječ je o važnim bilateralnim odnosima, tvrdi, pa je važno da se znaju sve činjenice prije nego što odluče kako reagirati. Svakako, ove informacije jako su zabrinule Moskvu.

"Pažljivo pratimo ovu priču. Obratili smo pažnju na nedavnu raspravu o toj temi u skupštini Srbije. Informacija koje kruži, naravno, izaziva našu najdublju zabrinutost", navela je.

Na ruskim Telegram kanalima ranije se pojavila vijest da je Srbija prodala 3500 raketa Ukrajini preko Slovačke i Turske. Ministar obrane Srbije Miloš Vučević ogradio se od političke odgovornosti.

"Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju, to je međunarodna trgovina. Za nas to može biti interesantno u obavještajnom smislu, u smislu informacija, a ne zakonske obveze ili regulative", rekao je u skupštini Srbije, a prenosi N1info.rs.