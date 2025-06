Trump: "Možda se uključimo u sukob Izraela i Irana. Putin je spreman posredovati"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da Sjedinjene Američke Države nisu uključene u izraelske vojne napade na Iran, ali je dodao: "moguće je da ćemo se uključiti."

U intervjuu za ABC News rekao je da je otvoren prema ideji da ruski predsjednik Vladimir Putin posreduje u sukobu.

To je, prema njegovim riječima, Putin i predložio tijekom njihovog telefonskog razgovora u subotu. "On je spreman. Nazvao me zbog toga. Dugo smo razgovarali o tome. Više smo pričali o ovoj situaciji nego o njegovoj. Vjerujem da će se ovo riješiti", poručio je Trump u intervjuu.

"Imat ćemo MIR"

Ranije je Trump na društvenoj mreži Truth Social rekao da "Iran i Izrael trebaju postići dogovor – i postići će ga...baš kao što sam potaknuo dogovor između Indije i Pakistana".

"Imat ćemo MIR, uskoro, između Izraela i Irana! Trenutačno se vodi mnogo razgovora i sastanaka. Puno radim, a nikad ne dobijem zasluge, ali to je u redu – narod razumije. UČINIMO BLISKI ISTOK PONOVNO VELIKIM!", poručio je Trump.

